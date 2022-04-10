Vali Taşbilek Kürtün’de şehit aileleri, gaziler ve muhtarlarla iftar programında buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Taşbilek Kürtün’de şehit aileleri, gaziler ve muhtarlarla iftar programında buluştu

İHA

Vali Taşbilek Kürtün’de şehit aileleri, gaziler ve muhtarlarla iftar programında buluştu

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Kürtün ilçesinde şehit aileleri, gaziler ve yakınları onuruna verilen iftar yemeğine katıldı.
Kürtün Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal, Kürtün Belediye Başkanı Enver Şen, Özkürtün Belediye Bakanı Yakup Turgut, İl Genel Meclisi üyeleri ve köy muhtarlarının da katıldığı program Belediye Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi.
Vatandaşların da iftar yaptığı alanda yemeğini sıraya girerek diğer protokol üyeleriyle birlikte kendisi alan Vali Taşbilek, salonda bulunan şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla tek tek ilgilenerek sohbet etti.
Programda yaptığı konuşmada davetlerine icabet eden herkese teşekkür eden Vali Taşbilek, “Allah hayırlı ramazanlar nasip etsin. İnşallah sağlık içinde bayrama erişmeyi nasip etsin. Güzel Kürtün’ümüzde, güzel insanlarımızla beraber olmak bizleri çok mutlu etti onurlandırdı. Zaten bu mübarek ayın feyzi, bereketi de burada. Şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve muhtarlarımız burada. Değerli şehit ailelerimiz ve gazilerimiz sizler bizim kıymetlimizsiniz. Bu vatanda hepimizin üzerinde hak sahibi olan sizlersiniz. Onun için sizler bizim başımızın tacısınız. Her daim başımızın üzerinde yeriniz var. Bize düşen ne varsa her zaman emrinizde olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Her daim kapımızın ve gönlümüzün sizlere açık olduğunu, sizler için her daim ne yapılması gerekiyorsa koşarak geleceğimizi bilmenizi istiyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gümüşhane’de karla mücadele Nisan ayında da sürüyor Ekipler 4 metreyi aşan kar kütlelerinin olduğu yollarda çalışma yapıyor
YEREL HABERLER Gümüşhane’de karla mücadele Nisan ayında da ...
Vali Taşbilek şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile iftarda bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Taşbilek şehit aileleri, gaziler ve yakınları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.