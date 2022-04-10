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Vatanlarından on binlerce kilometre uzakta iftar yaptılar Gümüşhane’de üniversite okuyan yabancı öğrencilere yuva sıcaklığında iftar

İHA

Vatanlarından on binlerce kilometre uzakta iftar yaptılar Gümüşhane’de üniversite okuyan yabancı öğrencilere yuva sıcaklığında iftar

Gümüşhane Üniversitesi’nde vatanlarından on binlerce kilometre uzakta eğitim gören 32 ülkeden yabancı uyruklu öğrenci Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü ve İl Göç İdaresi tarafından organize edilen iftar yemeğinde bir araya geldi.
Ramazan ayını evlerinden uzakta geçiren yabancı uyruklu öğrenciler iftar programından memnun kaldı. Toplam 32 ülkeden 377 yabancı uyruklu öğrencisi bulunan Gümüşhane Üniversitesi’nin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kantininde gerçekleşen iftar programına Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, İl Göç İdaresi Müdürü Vedat Aslan, akademisyenler ve yabancı uyruklu öğrenciler katıldı.
Yabancı uyruklu öğrenciler için aile ortamında iftar yapma imkanı oluşturduklarını dile getiren Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, bu tür programların süreceğini söyledi.

“İftarlarda bir araya gelmeye devam edeceğiz”
Gümüşhane Üniversitesi’nde toplam 377 yabancı uyruklu öğrencinin eğitim gördüğünü dile getiren Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, “Ülkemizde yabancı öğrenci sayısı 240 binleri buldu. Bizim üniversitemizde 377 öğrencimiz var. Bir taraftan Türkçe öğrenim merkezinde Türkçe öğreniyorlar, bir taraftan da lisans ve ön lisans programlarında yüksek öğrenimlerini sürdürüyorlar. Afganistan’dan tutun Almanya’ya kadar, Çad’a, Somali’ye, Sudan’a, Yemen’e, Zambiya’ya kadar 32 ülkeden öğrencimiz var. Bugün de bu çok değerli öğrencilerimize üniversitemiz, uluslararası öğrenciler koordinatörlüğü ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nün ortaklaşa organize ettiği bir iftar programında bir araya geldik, Ramazan’ın bu feyzinden ve bereketinden bir iftar programıyla da olsa faydalanma imkanı bulduk. Çocuklarımızın kendi doğup büyüdükleri ülkelerinden, binlerce belki de on binlerce kilometre uzaklıkta Ramazan ayında bir aile ortamında iftar yapma imkanı oluşturdukları için emeği geçen herkesi kutluyorum. Bu tür programlarımız devam edecek Ramazan boyunca öğrencilerimizle iftarlarda bir araya gelmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Kendimi çok mutlu hissediyorum”
Aile ortamındaymış gibi iftar yaptığı için çok mutlu olduğunu dile getiren ve 3 yıldır Gümüşhane’de İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü okuyan Çad Cumhuriyeti vatandaşı Haroun Mahamat Tahir, “İlk önce bu iftar programında sayın hocalarımız ve göç idaresi yaptığı için onlara çok teşekkür ediyorum. Kendimi çok mutlu hissediyorum, elbette ailemden ve arkadaşlarımdan çok uzaktayım ama bu programdan dolayı çok mutlu oldum. Onları da bir aile gibi görüyorum. Ramazanı aileden uzakta geçirmek tabi ki biraz zor. Bu ailemsiz geçirdiğim 3. Ramazan. Biz orada iftardan sonra sahura kadar sohbet ediyoruz bu nedenle biraz özlem yaşıyorum” şeklinde konuştu.

“Burada ailemizin yanındaymış gibi hissediyoruz”
8 Aydır Gümüşhane’de bulunan ve Türkçe hazırlık okuyan Mısır vatandaşı Ruozyana Ali de “Maalesef ailemizin yanında değiliz, biraz zor geliyor ama biz okumak için buraya geldik. Biz burada ailemizin yanındaymış gibi hissediyoruz. Mustafa hocamız var biz ona çok teşekkür ediyoruz o bizim babamız gibi. Biz ülkemizde normalde sokaklarda yemek yapıyoruz, iftar yapıyoruz. Her yerden geliyorlar. Sahurda çocuklar dışarı çıkıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Kültürlerimiz o kadar yakın ki ben bir fark hissetmiyorum”
4 yıldır Gümüşhane’de bulunan İnşaat Mühendisliği 4.sınıf öğrencisi Suriye vatandaşı Nuran Çiçekli ise “Ailemi çok özlüyorum. Biliyorsunuz iftar sofraları sevdiklerimizle daha güzel oluyor. Aslında kültürlerimiz o kadar yakın ki ben bir fark hissetmiyorum. Biz daha çok ramazanda süslemeler yapıyoruz daha çok hissedelim diye. Sevdiklerimizle, dostlarımızla, hocalarımızla olunca güzel oluyor” dedi.

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