Türk Polis Teşkilatı 177 yaşında

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Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıldönümü Gümüşhane'de düzenlenen törenle kutlandı.

Gümüşhane’de Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 177. yıldönümü törenle kutlandı. Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törene Gümüşhane İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsmail Gökcek, komiserler ve polis memurları katıldı. İl Emniyet Müdürü Celal Taşci’nin Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından emniyet teşkilatıyla geleneksel hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

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