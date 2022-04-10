Mardin´de, Gümüşhanespor otobüsüne taşlı saldırı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin´de, Gümüşhanespor otobüsüne taşlı saldırı

DHA

Mardin´de, Gümüşhanespor otobüsüne taşlı saldırı


Sinan UCAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)TFF 3´üncü Lig´de deplasmanda oynayacağı Mardin Büyükşehir Belediyespor maçı için otelden ayrılıp, stada hareket eden Gümüşhanespor kafilesini taşıyan otobüs taşlı saldırıya uğradı. Yaralananın olmadığı saldırıda otobüsün camı kırıldı.
TFF 3´üncü Lig 3´üncü grupta mücadele eden Gümüşhanespor, 30´uncu haftada bugün saat 15.00´da Mardin şehir Stadı´nda Mardin Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi otelden ayrılıp, stada hareket eden Gümüşhanespor kafilesini taşıyan otobüs, stadyum yakınında taşlı saldırıya uğradı. Yaralananın olmadığı saldırıda camı kırılan otobüs, yoluna devam edip, stadyuma giriş yaptı.
Yaşananlara ilişkin açıklamada bulunan Gümüşhanespor kulüp yöneticisi Erol Ocaklı, "Takım oyuncularımız otobüs içerisindeyken, deplasman takımın taraftarları otobüsümüzü taşladı. Bu görüntüler medeniyetler şehri Mardin'e hiç yakışmadı. İki dost kulüp arasına nifak sokmak isteyenler amacına ulaşamayacak" dedi.DHA-Spor Türkiye-Gümüşhane Sinan UÇAR
2022-04-10 15:02:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türk Polis Teşkilatı 177 yaşında
YEREL HABERLER Türk Polis Teşkilatı 177 yaşında
Vatanlarından on binlerce kilometre uzakta iftar yaptılar Gümüşhane’de üniversite okuyan yabancı öğrencilere yuva sıcaklığında iftar
YEREL HABERLER Vatanlarından on binlerce kilometre uzakta iftar ...
Vali Taşbilek Kürtün’de şehit aileleri, gaziler ve muhtarlarla iftar programında buluştu
YEREL HABERLER Vali Taşbilek Kürtün’de şehit aileleri, gaziler ve ...
Gümüşhane’de karla mücadele Nisan ayında da sürüyor Ekipler 4 metreyi aşan kar kütlelerinin olduğu yollarda çalışma yapıyor
YEREL HABERLER Gümüşhane’de karla mücadele Nisan ayında da ...
Vali Taşbilek şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile iftarda bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Taşbilek şehit aileleri, gaziler ve yakınları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.