Mardin´de, Gümüşhanespor otobüsüne taşlı saldırı



Sinan UCAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)TFF 3´üncü Lig´de deplasmanda oynayacağı Mardin Büyükşehir Belediyespor maçı için otelden ayrılıp, stada hareket eden Gümüşhanespor kafilesini taşıyan otobüs taşlı saldırıya uğradı. Yaralananın olmadığı saldırıda otobüsün camı kırıldı.

TFF 3´üncü Lig 3´üncü grupta mücadele eden Gümüşhanespor, 30´uncu haftada bugün saat 15.00´da Mardin şehir Stadı´nda Mardin Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi otelden ayrılıp, stada hareket eden Gümüşhanespor kafilesini taşıyan otobüs, stadyum yakınında taşlı saldırıya uğradı. Yaralananın olmadığı saldırıda camı kırılan otobüs, yoluna devam edip, stadyuma giriş yaptı.

Yaşananlara ilişkin açıklamada bulunan Gümüşhanespor kulüp yöneticisi Erol Ocaklı, "Takım oyuncularımız otobüs içerisindeyken, deplasman takımın taraftarları otobüsümüzü taşladı. Bu görüntüler medeniyetler şehri Mardin'e hiç yakışmadı. İki dost kulüp arasına nifak sokmak isteyenler amacına ulaşamayacak" dedi.DHA-Spor Türkiye-Gümüşhane Sinan UÇAR

2022-04-10 15:02:01



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