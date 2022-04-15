Yolun ortasındaki beton bariyere çarpan aracın sürücüsü öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gümüşhane’de gece saatlerinde seyir halindeyken orta refüjdeki beton bariyere çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, gece 02:00 sıralarında Gümüşhane Tekke Köyü Pirahmet kavşağında meydana geldi. Gümüşhane istikametine seyir halindeki Ali Keleş yönetimindeki 34 CBL 092 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle, yolun orta kısmında bulunan beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yan yattı. İhbar üzerine bölgeye, 112 acil sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 acil sağlık ekipleri, kazanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü Ali Keleş’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü Ali Keleş’in cenazesi Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazanın etkisiyle hurdaya dönen araç kaldırılarak yol trafiğe açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.