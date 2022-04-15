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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane'de 46. Turizm Haftası etkinlikleri

İHA

Gümüşhane'de 46. Turizm Haftası gerçekleştirilen bir dizi etkinlikle kutlandı. Ana temasını Gümüşhane'nin yöresel lezzetlerinin oluşturduğu Turizm Haftası etkinlikleri 22 Nisan'a kadar sürecek.

Gümüşhane'de 46. Turizm Haftası etkinlikleri

Gümüşhane’de 46. Turizm Haftası gerçekleştirilen bir dizi etkinlikle kutlandı. Ana temasını Gümüşhane’nin yöresel lezzetlerinin oluşturduğu Turizm Haftası etkinlikleri 22 Nisan’a kadar sürecek.
Gümüşhane’de, 1522 Nisan arasında gerçekleştirilen Turizm Haftası kapsamında, bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Bu yıl 46’ncısı düzenlenen Turizm Haftası kutlamaları, Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş, Gümüşhane Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi İsmail Çalık ve turizm işletmecilerden oluşan heyetin Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı.
Heyet daha sonra, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ve Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen’i makamlarında ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından kutlamalar Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu’nda gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Gümüşhane Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Eray Polat’ın yaptığı ‘Gümüşhane’de Gastronomi Turizmi Paneli’ ile devam etti.

“Turizmde gastronomik unsurlar önemli bir yer tutuyor”
Turizm deneyiminde gastronominin artık çok önemli bir unsur haline geldiğini söyleyen Gümüşhane Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Eray Polat , “Hepimiz biliyoruz ki, gastronomik unsurlar turizm deneyiminde çok önemli bir hale geldi. Ayn zamanda seyahat için insanları motive eden en önemli faktörlerden birisi olarak değer buluyor, destinasyonlar için de birer çekicilik kaynağı. Baktığımız zaman destinasyonları çekici kılmada, hem de seyahate çıkacak insanları motive etmede çok önemli bir unsur olarak değer buluyor. Özetle seyahatin her bir aşamasında gastronomik unsurlar önemli bir yer tutuyor. Tüm bunlara ek olarak bir de destinasyonların pazarlanması, destinasyonların markalaşması ve rekabetçilikte öne çıkmasında da çok önemli bir unsur konumuna erişmiş durumda gastronomik unsurlar. Tüm bunlar için yani bir destinasyonun, gastronomik unsurları ile pazarlanabilmesi için öncelikli olarak bunların ne olduğunun ortaya çıkarılması, bunun hakkındaki potansiyelin ortaya konulması elbette önemli. Bilmediğimiz bir şeyi pazarlayamayız ve dolayısıyla destinasyon pazarlamasında bu unsurların kullanılması için, bu unsurların neler olduğunun bilinmesi çok önemli bir yer tutmaktadır. Aslında biz biraz da bunu Gümüşhane özelinde yapmaya çalışacağız.” dedi.
Gümüşhane’de Gastronomi Turizmi Paneli, Atatürk Üniversitesi Öğr. Gör. Erkan Denk, Gümüşhane Zigana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Ebru Erdinç, Trabzon Rehberler Odası’ndan profesyonel turist rehberi Serdar Serhat Salantur, Ankara Radisson Blu Otel’den Executive Chef Uğur Gömeç ve Gümüşhane Ataç Konağı işletmecisi Hüseyin Kalaycı tarafından gerçekleştirilen sunumların ardından sona erdi.

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