Yenilenecek kütüphanede limon ağacı korunacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yenilenecek kütüphanede limon ağacı korunacak

DHA

Yenilenecek kütüphanede limon ağacı korunacak


Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA) GÜMÜŞHANE'de, toprak zeminli binanın güneş alması ve içindeki uygun ısı seviyesi dolayısıyla zamanla büyüyen limon ağacının içerisinde yer almasıyla ilgi çeken 56 yıllık İl Halk Kütüphanesi´nin, yıkılıp yenilenmesi planlanıyor. Kitapseverler, kütüphaneyle özdeşleşen limon ağacının inşa edilecek kapsamlı kütüphane içinde isterken, yetkililer de yaşlılığı nedeniyle verimini günden güne kaybeden limon ağacını korumanın formüllerini araştırıyor.
Karaer Mahallesi Şehit Basri Aslan Sokak'ta, 1966 yılında hizmete açılan Gümüşhane İl Halk Kütüphanesi'ndeki limon ağacı, ilgi çekiyor. Kentte görev yapan polis memurunun 53 yıl önce tayinin çıkması sonucu kütüphaneye bıraktığı, o dönem zemini toprak olan kütüphanenin içine dikilen limon ağacı zamanla 3 katlı binanın içinde büyüdü. Yapının güneş alması ve içindeki ısının belli seviyede olması dolayısıyla büyüyen limon ağacının, kütüphane görevlilerince sıklıkla budanıp, bakımı yapılıyor. Aradan geçen yıllara rağmen ayakta kalan ağaçla öğrencilere de doğa sevgisi aşılanıyor.
KÜTÜPHANE YENİLENECEK LİMON AĞACI KORUNACAK
Farklı tadı olan ve normalinden daha iri mahsul veren limon ağacının bulunduğu kütüphane binası, valilik bünyesinde 5 bin 600 metrekare alanda mevcut yerine devlet yatırımıyla yeniden inşa edilecek. Bütçesi ayrılan projenin ihale süreci beklenirken, kitapseverler ve öğrenciler, kütüphaneyle özdeşleşen limon ağacının inşa edilecek kapsamlı kütüphane içinde olmasını istedi. Yetkililer de yaşlılığı nedeniyle verimini günden güne kaybeden ağacı korumanın formüllerini araştırmaya koyuldu. Limon ağacının, araştırmalar sonucu sağlıklı ortamda korunup, yeni bina içerisine yeniden dikilmesinin planlandığı belirtildi.
`BİZİM İÇİN HATIRALARLA DOLU´
Kütüphanede sınavlarına hazırlanan Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitim Öğretmenliği Bölüm Mezunu Ceren Ertürk, çocukluğunun kütüphanede geçtiğini belirterek, "Limon ağacı ve kütüphane bizim için hatıralarla dolu. Manevi anlamda limon ağacıyla bir bağımız olduğunu düşünüyorum. Limon ağacının aynı konumda kalmasını istiyoruz. Biz kütüphanede ders çalışırken, limon ağacı ve kütüphane önündeki çam ağaçlarıyla birlikte kendimizi doğayla iç ice bir ortamda hissettiriyor" dedi.
`KORUNUP YAŞATILMALI' 
Kütüphanede KPSS'ye hazırlanan Sümeyra Karahanoğlu da "Her gün KPSS'ye hazırlanmak için kütüphaneye geliyorum. Kütüphanenin yıkılacağını öğrendim. Bu beni biraz üzdü. Kütüphanenin simgesi olan limon ağacının korunup, yaşatılmalı" diye konuştu.
'BURANIN SİMGESİ' 
Kütüphanede ders çalışan öğrenci Mustafa Ayvaz ise "Limon ağacı buranın bir simgesi olduğu için aynı yerde durmasını istiyorum. Burası limon ağacıyla tanınan bir kütüphanedir. Limon ağacı korunacağını öğrendik, çok mutlu olduk" ifadesinde bulundu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR
2022-04-17 09:46:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Taşbilek yetim çocuklarla iftar yaptı, bowling oynadı
YEREL HABERLER Vali Taşbilek yetim çocuklarla iftar yaptı, bowling ...
Gümüşhane'de 46. Turizm Haftası etkinlikleri
YEREL HABERLER Gümüşhane'de 46. Turizm Haftası etkinlikleri
Yolun ortasındaki beton bariyere çarpan aracın sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Yolun ortasındaki beton bariyere çarpan aracın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.