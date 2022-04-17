TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 2 - Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 3

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 3. Lig 3. Grup'un 31. haftasında Gümüşhane Sportif Faaliyetler sahasında konuk ettiği Yeşilyurt D.Ç Ofspor’a 32 mağlup oldu.



Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Ahmet Ecevit xx, Gürcan Dönmez xx, Ali Kılıç xx

Gümüşhane Sportif Faaliyetler: Cengiz Biçer xx, Nasrullah Dedemen xx, Murat Kara xx, Yusuf Yağmur xx, Abdurrahman İlkyaz xx, Mahmuthan Samet Acar xx, Kaan Öztürk xx, Berkant Taşkıran xx (Osman Can Kömürcü dk. 82 ?), Oktay Pop xx (Raif Gündoğdu dk. 64 x), Sancar Yıldırım xx, Mustafa Aydoğdu xx

Yeşilyurt D.Ç Ofspor: Mızhat Burak Sarı xx, Miraç Türkyılmaz xx, Muhammet Emre Kalkan xx, Emre Turan xx, Adnan Gülen xx (Fırat Güllü dk. 75 xx), Batuhan Calap xx (Fatih Mert Çırtlık dk. 60 xx), Volkan Can xx, Fikret Topaloğlu xx, Gökhan Cingirt xx, Temel Taşkın xx, Oktay Bala xx (Tugay Keleş dk. 60 xx)

Goller: Adnan Gülen (dk. 9), Temel Taşkın (dk. 90), Muhammet Emre Kalkan (dk. 90+3) (Yeşilyurt D.Ç Ofspor), Nasrullah Dedemen (dk. 79), Mustafa Aydoğdu (dk. 90+7) (Gümüşhane Sportif Faaliyetler)

Kırmızı kartlar: Serkan Gürses (dk. 90) (Yeşilyurt D.Ç Ofspor) Burak Karabacak (Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş.)

Sarı Kartlar: Tugay Keleş, Fikret Topaloğlu, Mızhat Burak Sarı, Fırat Güllü, Emre Turan (Yeşilyurt D.Ç Ofspor) Raif Gündoğdu, Abdurrahman İlkyaz, Nasrullah Dedemen (Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş.)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.