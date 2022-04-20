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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane’de üreticilere 150 bin sebze fidesi dağıtıldı

İHA

Gümüşhane’de üreticilere 150 bin sebze fidesi dağıtıldı

Örtü altı yetiştiriciliğinin giderek yaygınlaştığı ve ciddi derecede katma değer oluşturduğu Gümüşhane'de İl Özel İdaresi'nin yüzde 50 katkısıyla üreticilere 150 bin 312 adet sertifikalı sebze fidesi düzenlenen törenle dağıtıldı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Örtü Altı Sebze Üretiminin Geliştirilmesi" projesi çerçevesinde Merkez, Torul ve Kürtün ilçesindeki üreticilere domates, salatalık, dolma biber, kıl biberden oluşan 150 bin 312 adet sertifikalı sebze fidesi törenle dağıtıldı.
Kurum bahçesinde Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen, İl Genel Meclisi üyeleri ve çiftçilerin katılımıyla düzenlenen törende konuşan Vali Yardımcısı Mustafa Pala, “Gümüşhane’de tarımsal üretimin devamı için, kalitesinin artırılması için, gıda zincirinin devamı ve tedariğinin güvence altına alınması için hepimizin üretici olması lazım, üretime katkı sağlaması lazım. Dünyada gıda tedariğinde ciddi sıkıntılar yaşanıyor, büyük problemler çıkıyor. Gıda her zaman garanti altına alınması gereken, üretimi sürekli desteklenmesi gereken bir sektör. Bu anlamda çiftçilerimize de bizler elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz. Hem Tarım Bakanlığı hem de İl Özel İdaresi aracılığıyla her türlü desteği sağlamaya çalışıyoruz. Bugün de 150 bin adet sebze fidesinin dağıtımını yapacağız. Üretimin hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum” dedi.
Konuşmaların ardından fideler üreticilere dağıtıldı.
Proje ile üreticilere sertifikalı fide tedarikinin yanında Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce üreticilere teknik destek sağlanacak.

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