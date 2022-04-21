Gümüşhaneli esnaftan tüm Türkiye’ye "şehit yakınlarına indirim uygulayın" çağrısı Gümüşhaneli esnaf Ersin Tosun, şehit yakınlarına 7 yıldır yüzde 50 indirim uyguluyor

Gümüşhane’de iç mimarlık sektöründe faaliyet gösteren Ersin Tosun, 7 yıldır şehit ve gazi yakınlarına yüzde 50 indirimle hizmet veriyor. Tosun, Türkiye’deki diğer esnaflara da şehit ve gazi yakınlarına indirim yapmaları konusunda çağrıda bulundu.

Kent merkezi Hasanbey Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde iç mimarlık hizmeti sunan Tosun, 7 yıldır şehit ve gazi yakınlarına tüm hizmetlerini yüzde 50’ indirimle sunuyor.

Uzun süredir bu kampanyayı sürdüren ve bölgede faaliyet gösteren diğer esnaflara da örnek olan Tosun, Türkiye’deki tüm esnafları da bu indirim kampanyasına davet etti.

Herkesin şehit ve gazi yakını olma ihtimali olduğunu belirten esnaf Ersin Tosun, bu kampanyayı hayata geçirirken mutlu olduğunu ve kendisini de şehidin bir yakını gibi hissettiğini dile getirdi.



“Sanki o şehidin bire bir yakını benmişim gibi hissediyorum”

Vatanın birliği ve bütünlüğü için canını ortaya koyan şehitler için bu fedakarlığın bile az olduğunu belirten Ersin Tosun, “7 yıldan bu yana şehit ve gazi yakınlarına yüzde 50 indirim uyguluyorum. Bunu uygularken müthiş bir haz alıyorum. Sanki o şehidin bire bir yakını benmişim gibi hissediyorum. Gümüşhane’de bir şehit yakını amcamızın evine mutfak dolabı, tezgah ve duvar kağıdı uygulaması yaptık. Eve gidince farklı bir duygu hissettim, sanki o şehit benim kardeşimmiş gibi. İsteğimdir, dileğimdir canı pahasına bizim çoluğumuz çocuğumuz refah içinde yaşasın, okuluna gidip gelebilsin diye, huzurlu bir şekilde büyüsün diye canını ortaya koyan yiğitler için inanın ki bunlar azdır. Allah’ım rahmetiyle muamele eylesin. Bütün esnaf kardeşlerimize de tavsiye ediyorum, verdiğiniz 50 TL’lik malı 25 TL’ye verdiğiniz zaman, rabbim başka bir kapıdan size 100 TL ödeyecektir. Rabbim askerlerimizi iki cihanda muzaffer eylesin. Onlar bizim, onurumuz, şerefimiz. Benim çocuğum şehit olmayacak diye bir kaide yok. Hepimizin çocuğu bu vatanın evladıdır. Onlar da şehit olabilir, sen ben diğer arkadaşlar da direk şehit yakını olabilirler Türkiye’deki bütün esnaflara çağrımdır, şehit ve gazi yakınlarına hassaten rica ediyorum indirim uygulayın Allah rızası için, Türk olduğumuzu görsün bütün dünya alem” dedi.



“Ülkemiz adına güzel olur”

Kampanyanın diğer esnafların da katılımıyla daha anlamlı olacağını söyleyen vatandaşlardan Erdal Ceylan ise “Ersin abimiz bu şehrin sevilen simalarından birisi. Herkesin çokça takdir ettiği esnaflardan da bir tanesi. Şüphesiz ki esnaf abimizin şehit aileleri ve gazi yakınlarına yapmış olduğu yüzde 50’lik indirim, umuyoruz ki diğer esnafların da katılımıyla daha güzel olacak. Ersin Tosun’un yaptığı bu güzellik karşısında tüm esnaflarımız bir güç oluşturarak, onların da yapabileceği güzel şeyler olursa Gümüşhane adına, ülkemiz adına güzel olur” diye konuştu.

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