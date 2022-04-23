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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köy okulundaki çocuklar hayatlarında ilk defa sinemayla tanıştı

İHA

Köy okulundaki çocuklar hayatlarında ilk defa sinemayla tanıştı

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Çayırçukur köyünde eğitim gören ilkokul öğrencileri, “Merkezim Her Yerde” projesi çerçevesinde kent merkezine getirilerek hayatlarında ilk defa sinemayla tanıştı.
Gümüşhane’ye 65 kilometre mesafede bulunan Kürtün’ün Çayırçukur köyün Düzlüce İlkokulunda eğitim gören 19 ilkokul öğrencisi Gümüşhane Gençlik Merkezi tarafından hayata geçirilen “Merkezim Her Yerde” projesi çerçevesinde, gönüllü gençlerin yardımıyla köylerinden alınarak Gümüşhane merkeze getirildi.
Şehir merkezinde ilk olarak Sema Doğan Yaşam Alanında yer alan sinemada film izleyen çocuklar, hayatlarında ilk defa tanıştıkları sinemanın keyfini çıkardı. Daha sonra Gençlik Merkezi’nin spor salonunda ok atmayı öğrenen ve oyunlar oynayan çocuklar ardından Şehit Polis Cengiz Erkan Trafik Eğitim Parkı’nda eğlenceli vakit geçirdi.
Şehrin önemli tarihi ve turistik mekanlarından Torul Cam Seyir Terası’nı da ziyaret eden çocuklar daha sonra köylerine geri götürüldü. Etkinlikten çok memnun kaldıklarını dile getiren öğrenciler, bu tür etkinlikleri her çocuğun yaşaması gerektiğini dile getirdi.

“Projemiz sürekli devam edecek”
Gençlik Merkezi’nin projelerinin devam edeceğini ve her çocuğa ulaşacaklarını dile getiren Gümüşhane Gençlik Merkezi Müdürü Selman Eroğlu, “Merkezim Her yerde Projesini gerçekleştirdik. Bu projeyle amacımız aslında çocuk ve gençlerimiz üzerinde sosyal farkındalık oluşturarak sağlıklı bir iletişim kurmak, sorumluluk duygularını kazandırmak, çevre bilincini kazandırmak daha önce gidemedikleri gitme imkânı olmayan yerlere kendilerini ulaştırmak. Burada gönüllü gençlerimizle beraber çocuklarımızı gezdiriyoruz, ayniyet duygusunu oluşturuyoruz çevre bilinci oluşuyor çocuklarımızda. Bu projede gönüllü gençlerimiz yer alıyor gönüllü gençlerimizle beraber çocuklarımıza vizyon kazandırıyoruz moral ve motivasyonlarını arttırıyoruz projeye destek olan başta gönüllü gençlerimiz olmak üzere çocukların yüzünü güldüren herkese çok teşekkür ediyorum. Bugünkü merkezim her yerde projesi Kürtün Çayırçukur Köyü Düzlüce İlkokulu’ndaki öğrencilerimizi alarak Gümüşhane merkeze getirdik sinemaya götürdük daha önce sinema görmemiş ve imkanı olmayan çocuklarımızı. Özellikle zaten proje kapsamında getiriyoruz gönüllü gençlerimizle beraber sinema izlettiriyoruz. Gümüşhane merkezde devletimizin imkanlarını görmelerini ve ayniyet duygularını hissetmelerini sağlıyoruz, çocuklara vizyon kazandırıyoruz. Bu proje çerçevesinde şuan 19 tane öğrenci geldi, sinema izlettik Gençlik Merkezini, stadı, şehrimizin tarihi turistik yerlerinden Karaca Mağarası, Cam Teras gezdirdik. Daha sonra köylerine götüreceğiz ve teslim edip döneceğiz. Projemiz sürekli devam edecek yıl içerisinde imkanı olmayan köylere çocuklara ulaşarak Gümüşhane merkeze ve hatta çevre illere de imkanlar olursa götürmeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

“Her çocuğa lazım bence”
Hayatında ilk defa sinemaya gitmenin mutluluğunu yaşayan Çayırçukur Düzlüce İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Nisanur Sarol, “Sinemaya gittik, yemek yedik, parka gittik gezdik. Gümüşhane’ye ilk defa geldim. Sinemaya da ilk defa gittik, Cam Terasa gideceğiz buradan sonra. Çok mutlu olduk, palyaçolarla oynadık, balonlarımız oldu. Her çocuğa lazım bence” dedi.
Bir diğer öğrenci Güllünaz Özgür de “Bugün sinemaya gittik, yemek yedik ve oyun oynadık arkadaşlarımızla. Sinemaya ilk defa gittim. Palyaçolarla oyun oynadık, ok attık, palyaçoyla gülüştük. Parka gittik oyun oynadık” diye konuştu.

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