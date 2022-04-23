`Yamaçlar çelik ağlarla örülmesin, riskli kayalar düşürülsün'



Sinan UÇAR/ GÜMÜŞHANE, (DHA)KARADENİZ Bölgesi´nde, özellikle son dönemde ani kar erimesine bağlı heyelanlar nedeniyle kaya düşmesi sonucu büyük tehlikelerin yaşandığı yamaçlarda önlemler alınıyor. Endüstriyel dağcılar tarafından riskli kayaların düşürüldüğü yamaçlar, enerji sönümlü çelik örtüleme bariyeriyle kaplanıyor. Gümüşhane Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlter Kutlu Hatipoğlu, "Çelik halatlarla yamaçların tutulmasına katılmıyorum. Küçük ve zayıf kaya parçalarını, bilinçli yöntemle düşürürseniz daha büyük kaya parçalarının aşağı yuvarlanmasını ve facialara yol açmasını engellerseniz" dedi.

Karadeniz Bölgesi'nde küresel iklim değişikliğine bağlı, özellikle sarp yamaçlarda can ve mal kaybına neden olan kaya düşmeleri ve heyelanlara karşı çalışmalar yürütülüyor. Özellikle son dönemlerde ani kar erimesiyle artış yaşanan heyelanlar nedeniyle kaya düşmesi sonucu büyük tehlikelerin yaşandığı yamaçlardaki önlemler artırılıyor. Endüstriyel dağcılar, tırmandıkları yamaçlarda riskli kayaları kontrollü olarak düşürüyor. Riskli alanlarda kaya ıslah çalışmalarıyla da yamaçlar, enerji sönümlü çelik örtüleme bariyerleri ile kaplanıyor.

Gümüşhane Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğretim üyesi Dr. İlter Kutlu Hatipoğlu, Gümüşhane ile Giresun ulaşım ağı içinde bulunan Torul, Kürtün, Doğankent ve Tirebolu ilçelerinin yol güzergahında kaya düşmesi nedeniyle meydana gelen birçok kazaya dikkat çekip, alınması gereken önlemleri anlattı.

Bölgede yamaçlara çelik halatlar örüldüğünü belirten Dr. İlter Kutlu Hatipoğlu, "Yollar yapılacaktır ancak doğa ile iç içe yaşamak zorundayız. Ana kaya parçalarını bir şekilde korumamız gerekiyor. Çelik halatlarla yamaçların tutulması uygulamasına katılmıyorum. Bu uygulama şeklinde değil, bunların bir çimentolama yöntemiyle; sanki üzerinde bir toprak örtüsü varmış gibi korunması tercih edilebilir. Bu yöntem dışında en pratiği ise ana kaya üzerinde bilinçli düşürülmesi lazım. Yani küçük ve zayıf kaya parçalarını bilinçli bir yöntemle düşürürseniz daha büyük kaya parçalarının aşağı yuvarlanmasını ve büyük facialara yol açmasını engellersiniz. Küçük kaya parçalarını bilinçli şekilde düşürmek önemli bir rol oynuyor. İlkbahar aylarında değil, sonbahar aylarında yağışların yükselmeye başladığını görüyoruz. Bizim olduğumuz bölge Karadeniz Bölgesi´nin doğusudur. Dolayısıyla her mevsim yağış görüyoruz. Özellikle kaya düşmeleri ilkbahar mevsimde çok daha fazla yaşanması muhtemel bir durumdur" diye konuştu.

Gümüşhane'de dolmuş sürücülüğü yapan Mustafa Aksoy ise korku içinde geçtikleri yolda tedirgin olduklarını anlatarak, "Burada kısa süre önce başka şoför arkadaşımızın aracına taş isabet etti. Maalesef yararlanan öğrencilerimiz oldu. Gerekli tedbirlerin almasını istiyoruz. Arkadaşlarımız tedirgin, Kürtün ile Özkürtün yolunu taş düşer diye hızlı geçiyoruz" dedi.

Cem Kalaycı da "Trabzon´dan Gümüşhane´ye ilaç getiriyorum. Hayatımız tehlikede. Sisli havalarda daha çok tehlikeli oluyor. Kayalardan düşen taş parçaları nedeniyle araçlarımızın lastikleri patlıyor. Araçlarımız hasar görüyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR

2022-04-23 11:48:01



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