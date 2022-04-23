Gümüşhane’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları

İHA

Gümüşhane’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları

Gümüşhane’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102. yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
Gümüşhane’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’na İl Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulmasıyla başladı. Anıt önündeki törenin ardından öğrencileri makamında misafir eden Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, bir süreliğine makamını öğrencilere bıraktı. Temsili Valililerin talimatları not edildi. Vali Taşbilek daha sonra, eşi Sibel Taşbilek ile birlikte “23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı" temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyelerini vererek aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Valilikteki programın ardından, Kültür Merkezi’ndeki salon programına geçildi. Programa, Vali Taşbilek'in yanı sıra eşi Sibel Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, Emniyet Müdürü Celal Taşci, Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökçek, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler, veliler ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek tarafından günün anlam ve önemine dair yapılan konuşmayla devam etti.
Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi tarafından günün anlam ve önemine dair yapılan konuşmanın ardından kürsüye çıkan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, “Bugün bayramımızı kutlamanın onuru ve gururu içerisindeyiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan, Gazi Meclisin açılışı akabinde İstiklal Harbimiz ve Şanlı Cumhuriyetimize uzanan meşakkatli bir yol ve Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana verilen mücadelelerin sonucunda ortaya çıkan büyük güçlü Türkiye. 23 Nisan’a gelirken baktığımızda şunu görüyoruz, boğulmak istenirken, boynundan tuttuğunu yere vuran milli mücadele kahramanları şanlı Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bütün kahraman Türk milleti kadınıyla, erkeğiyle topyekün verdiği İstiklal Mücadelesi ile bizi bu günlere getirdi. Bugün Gazi Meclis’in kuruluş yıl dönümü. Gazi Meclis bizi o zor dönemde, zor şartlarda bir araya getiren milli iradenin adı. O milli irade ki savaşı bile yönetme kabiliyetine sahip, topyekün milleti organize eden çok büyük bir organizasyon. O organizasyon neticesinde yok edilmek istenen bir Türk milleti küllerinden yeniden doğarak tarihe şanla şerefle yazılı bir istiklal mücadelesi verdi ve şanlı bir Cumhuriyet kurdu" dedi.
Gümüşhane Kültür Merkezindeki programda Işıl Sema Doğan İlkokulu öğrencilerince şiirler okundu, halk oyunları gösterisi ile "Memleketim" adlı gösteri sunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

`Yamaçlar çelik ağlarla örülmesin, riskli kayalar düşürülsün'
YEREL HABERLER `Yamaçlar çelik ağlarla örülmesin, riskli kayalar ...
Köy okulundaki çocuklar hayatlarında ilk defa sinemayla tanıştı
YEREL HABERLER Köy okulundaki çocuklar hayatlarında ilk defa ...
Vali Taşbilek ilçe iftar programlarının finalini Şiran’da yaptı
YEREL HABERLER Vali Taşbilek ilçe iftar programlarının finalini ...
Gümüşhaneli esnaftan tüm Türkiye’ye "şehit yakınlarına indirim uygulayın" çağrısı Gümüşhaneli esnaf Ersin Tosun, şehit yakınlarına 7 yıldır yüzde 50 indirim uyguluyor
YEREL HABERLER Gümüşhaneli esnaftan tüm Türkiye’ye "şehit ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.