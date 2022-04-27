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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baraj suları yükselince mezarlıklar sular altında kaldı

İHA

Baraj suları yükselince mezarlıklar sular altında kaldı

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde, baraj sularının ani yükselmesi sonucunda çevrede bulunan mezarlıkları su bastı.
Gümüşhane’nin Torul ilçesinde, son aylarda yoğun şekilde yağan karların erimesiyle Torul Barajı’nda sular yükseldi. Suların yükselmesiyle birlikte, bölgede bulunan bahçe ve tarım arazilerini su basarken Çamlıca Mahallesi’nde bulunan bir mezarlık da sular altında kaldı. Su baskını yaşanan mezarlıktaki görüntü, görenleri rahatsız ederken, bölge halkı taşkınların bir daha yaşanmaması için önlem alınmasını istiyor.
Mahalle sakinlerinden Şenol Bostanoğlu, görüntüden oldukça rahatsız olduğunu dile getirerek "Ölülerimiz burada yüzmeyi öğrendi, bu taşkınlara bir çözüm bulun" diyerek tepki gösterdi.

“Ben yüzmeyi bilmiyorum, ölülerimiz yüzmeyi öğrendi”
Mahalle sakinlerinden Şenol Bostanoğlu, kendisinin yüzme bilmediğini, ölülerin yüzmeyi öğrendiğini söyleyerek, “Her sene su yükseldiği zaman belli bir seviyeye geldiği zaman bu duvarın altından su giriyor ve mezarlığı su basıyor. Yani ölülerimiz suda yüzüyor. Buna yetkililerin bir çare bulması lazım. Bu her sene böyle ne yapacağımızı şaşırdık. Mezarlık yetmiyor, ölülerimizi nereye koyacağımızı şaşırdık. Şu anda 2030 tane mezarlığımız su altında. Buna kesinlikle bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Annem, babam ve dedelerimiz burada yatıyor. Ölülerimiz yüzüyor suda. Ölülerimiz burada yüzmeyi öğrendiler, ben yüzmeyi bilmiyorum ölülerimiz yüzmeyi öğrendi devletimizden buna acilen bir çözüm bulmasını istiyoruz” dedi.

“Eltimle çocuğu da sular altında”
Mezarlıkların daha önce taşındığını ve yeni mezarların da sular altında kaldığını belirten Gülseren Kalaycı, “Biz bu baraj yapılacağı zaman ilk başta çok sevinmiştik barajın kenarında evimiz olacak diye fakat biz hüsrana uğradık. Burası bize mezarlık olarak verildiğinde baraj daha gelmemişti. Burası yukarıya kadar doluydu. Altta bir mezarlık bulunuyordu o kalkacaktı oradan, oradaki mezarlığı kaldırdık buraya getirdik, buraya su doldu buradan da çıkardık daha yukarı götürdük. Teyzemin oğlunun çocuğunun mezarı sular altında, üniversiteyi yeni bitirmişti daha 25 yaşındaydı şimdi su içerisinde yüzüyor orada, babası da kıyıyor onu oradan alamıyor. Eltimle çocuğu da sular altında. Alamadı kıyamadılar su içinde bunlar" diye konuştu.

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