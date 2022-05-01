Gümüşhane'de silahlı şampiyonluk kutlaması kamerada



GÜMÜŞHANE, (DHA)GÜMÜŞHANE'de bazı taraftarlar, Trabzonspor´un şampiyonluğunu silahla havaya ateş ederek kutladı. Silahlı kutlama anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Süper Lig'de Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bordo mavili ekibinin şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Gümüşhane'de bazı taraftarlar şampiyonluğu silahla kutladı. Bir kişi ise sokak ortasında tüfekle havaya ateş açtı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gümüşhane / Merkez GÜMÜŞHANE, (DHA)

2022-05-01 00:17:59



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