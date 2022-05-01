Gümüşhane'de silahlı şampiyonluk kutlaması kamerada

GÜMÜŞHANE, (DHA)Gümüşhane'de bazı taraftarlar, Trabzonspor´un şampiyonluğunu silahla havaya ateş ederek kutladı. Silahlı kutlama anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Süper Lig'de Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bordo-mavili ekibinin şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Gümüşhane'de bazı taraftarlar şampiyonluğu silahla kutladı. Bir kişi ise sokak ortasında tüfekle havaya ateş açtı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Silahla havaya ateş edilmesi
DHA-Spor Türkiye-Gümüşhane / Merkez GÜMÜŞHANE, (DHA)
2022-05-01 00:24:02
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