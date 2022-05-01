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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhanespor evinde 3-0 kazandı

İHA

Gümüşhanespor evinde 3-0 kazandı

TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş. sahasında konuk ettiği Orduspor 1967 A.Ş.’yi 30 mağlup etti.

Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Levent Gümüşdere xx, Harun Pekyürek xx, Cem Harman xx
Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş. : Cengiz Biçer xx, Burak Koyun xx, Nasrullah Dedemen xx, Murat Kara xx (Batuhan Arslan dk.90 xx), Abdurrahman İlkyaz xx (Emre Kömürcü dk.90 xx), Mahmuthan Samet Acar xx, Kaan Öztürk xx (Yusuf Yağmur dk.64 xx), Sancar Yıldırım xx, Güray Fırat xx (Berkant Taşkıran dk.64 xx), Raif Gündoğdu xx, Mustafa Aydoğdu xx (Mustafa Aydoğan Aydoğdu dk.90 xx)
Teknik Direktör: Halim Karaköse
Orduspor 1967 A.Ş: Ali Alper Doğanxx, Ahmet Batuhan Akyüz xx, Serhat Velioğlu xx (Yağız Berkay Hazar dk.79 xx), Ufuk Özcan xx, Hakan Aydın xx (Seçim Can Koç dk.66 xx), Adem Doğan xx (Bilal Gülden dk.59 xx), Eray Eren xx (Oğuz Saltabaş dk.66 xx), Metin Sevinç xx, Ferdi Konak xx, Cevatcan Ekinci xx, Kadir Seven xx (Volkan Geyik dk.79 xx)
Teknik Direktör: Cahit Erçevik
Goller: Murat Kara (dk.34 ve dk.45) (Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş.)
Sarı Kartlar: Raif Gündoğdu, Abdurrrahman İlkyaz (Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş.), Kadir Seven (Orduspor 1967 A.Ş.)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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