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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurye aracı kaza yaptı: 2 yaralı

İHA

Gümüşhane'de siparişe giden kurye aracı 5 metrelik duvardan aşağıya düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kurye aracı kaza yaptı: 2 yaralı

Gümüşhane’de siparişe giden kurye aracı 5 metrelik duvardan aşağıya düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza dün gece 22:45 sıralarında Gümüşhane merkez Karaer Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, özel bir firmaya ait Y.T. (22) kontrolündeki 53 ABV 519 plakalı kurye aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle, bir apartman önünde bulunan korkulukları kırarak 5 metrelik duvardan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ters dönen araç içerisinde bulunan şoför Y.T. ve aynı firmada kurye olarak çalışan H.H.’yi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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