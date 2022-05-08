Barınaktaki yavru köpeklerin bakımsızlıktan öldüğü iddiası tepkilere neden oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Barınaktaki yavru köpeklerin bakımsızlıktan öldüğü iddiası tepkilere neden oldu

İHA

Barınaktaki yavru köpeklerin bakımsızlıktan öldüğü iddiası tepkilere neden oldu

Gümüşhane’de, belediyeye ait barınakta bulunan yavru köpeklerin bakımsızlıktan öldüğü iddiasıyla paylaşılan görüntüler yürekleri sızlattı. Hayvanseverler sosyal medyada yoğun tepkilere neden olan görüntülerle ilgili açıklama yapılmasını istedi.
Gümüşhane’de, Gümüşhane Belediyesi’ne ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde sokak köpeklerinin bakımsızlık nedeniyle öldüğü iddiası tepkilere neden oldu. Belediyeye ait barınakta bulunan özellikle yavru köpeklerin kanlar içerisinde cansız bir şekilde yattığı görüntüler yürekleri sızlattı ve sosyal medyada tepkilere neden oldu. Gümüşhaneli hayvanseverler, konunun aydınlatılmasını istedi. Hayvanseverlerin iddiasına göre vaktinden önce kısırlaştırma operasyonu yapılan köpeklerin gerekli bakımlarının yapılmaması nedeniyle meydana gelen vahim olayla ile ilgili Gümüşhane Belediyesi’nden herhangi bir açıklama yapılmadı.

“Kanlı, ölmüş hayvanların yanında canlı hayvanların ne işi var?”
Belediyeye ait barınağa, bu tür manzaraları görmemek için uzun bir süredir gitmediğini söyleyen Gümüşhaneli hayvansever Sevim Köprülü, “Bizim hayvansever öğrencilerimiz şahit olmuşlar bu duruma. Bu manzarayla karşılaşmışlar. Bunun nedeninin ne olduğuyla ilgili bize bir açıklama yapmaları lazım. Ne oluyor orada?. Kanlı, ölmüş hayvanların yanında canlı hayvanların ne işi var? Ben oraya gitmek istemiyorum, gidince haftalarca hasta yatıyorum. 1 sene öncesine kadar benim gördüğüm kadarıyla orada hayvanlara iyi bakılıyordu fakat daha sonra bazı hayvanların kaybolması yine bizim dikkatimizi çekti. Nereye bıraktıklarını sorduğumuzda şehire bıraktıklarını söylüyoruz fakat gidip baktığımızda göremiyoruz. 2 senedir baktığım köpekler yok oluyor. Ne oluyorsa onların vicdanına bırakıyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gümüşhane’de "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması yapıldı
YEREL HABERLER Gümüşhane’de "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" ...
Kurye aracı kaza yaptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kurye aracı kaza yaptı: 2 yaralı
Karadeniz’in Afrikalı Horoncusu: Adam Nkandu Zambiyalı Adam Nkandu’nun söylediği Karadeniz türküleri sosyal medyada binlerce kez izlendi Gümüşhane’de düğünlere katılan Karadeniz’in kara oğlanı Nkandu, horondaki yeteneklerini sergiledi
YEREL HABERLER Karadeniz’in Afrikalı Horoncusu: Adam ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.