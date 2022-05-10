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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane günleri etkinliği ön toplantısı gerçekleştirildi

İHA

Gümüşhane günleri etkinliği ön toplantısı gerçekleştirildi

Gümüşhane Günleri Etkinliği Ön Toplantısı Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek başkanlığında gerçekleştirildi.
Gümüşhane Dernekler Federasyonu (GÜDEF) öncülüğünde, 25 Haziran tarihleri arasında İstanbul Yenikapı’da düzenlenecek 9. Gümüşhane Günleri için ön toplantı Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, İlçe Belediye Başkanları, Ticaret Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, STK temsilcileri ve kamu kurum müdürleri katıldı. Toplantıda 25 Haziran tarihleri arasında İstanbul Yenikapı’da yapılacak Gümüşhane Günleri etkinliği ile ilgili planlamalar konuşuldu.
Toplantıda konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, “Haziran ayının başında GÜDEF öncülüğünde İstanbul ilinde yapmayı planladığımız 9. Gümüşhane Tanıtım Günleri ile alakalı olarak istişarede bulunmak, kurumlarımızın katkısının sağlanmasını planlamak amacıyla toplandık. Belediye başkanlarımız, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız, sivil toplum kuruluşlarımız, meslek odalarımız, esnaf odalarımız, üniversitemiz, kadın kooperatifimiz, kalkınma ajansımız ve ilimizin kurum ve kuruluşları ve özel sektörden arkadaşlarımızın hepsi ile beraber ilimizi en güzel şekilde nasıl tanıtabiliriz bunun istişaresini yapmak ve organizasyonu planlayan GÜDEF’in Gümüşhane’yi temsil noktasında Gümüşhane’den talepleri nelerdir, ilimizdeki ilgili kurum ve kişilerden istek ve talepleri nelerdir, bunları öğrenmek istedik” dedi.

“Ses getiren bir festival olmasını temenni ediyorum”
GÜDEF öncülüğünde gerçekleştirilecek tanıtım günleri ile ilgili konuşan İstanbul Gümüşhane Dernekler Federasyonu (GÜDEF) Genel Başkanı Bayram Demir, “İstanbul’da her yıl Gümüşhane'nin tanıtımını yaptığımız il tanıtım günleri çerçevesinde bu sene 9.’sunu düzenleyeceğimiz Gümüşhane İl Tanıtım Günlerini 25 Haziran tarihleri arasında gerçekleştireceğiz. Tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan covid19 pandemisi dolayısıyla bundan önceki 2 yılımız boş geçti. Bizler de ilk seçildiğimiz yıl bu pandemi sürecine denk geldik ve bu yüzden istediğimiz faaliyetleri yapamadık. Ancak bu sene hep beraber el ele vererek 25 Haziran tarihleri arasında İstanbul Yenikapı'da Gümüşhane’mizi en iyi şekilde temsil ve tanıtma noktasında 1 aydır mücadele ediyoruz ve bundan sonra da en güzel şekilde bu günlerimizi tamamlayacağız İnşallah. Tanıtım günlerimizin Gümüşhane’ye ve Gümüşhanelilere yakışır ve de Gümüşhane’yi diğer illere en güzel şekilde tanıtan ve ses getiren bir festival olmasını temenni ediyorum. Bu festivali hazırlamak için son bir aya sıkıştık maalesef ama ben hepimizin ortak gayreti ile bu hazırlıkları en güzel şekilde tamamlayacağımıza inanıyorum. Bütün iş adamlarımızı, derneklerimizi ve kurumlarımızdan maddi ve manevi desteklerini bekliyoruz. İnşallah 25 Haziran’da Yeni Kapıda buluşmak dileğiyle” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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