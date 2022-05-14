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Gümüşhane’de UMKE ekiplerinden nefes kesen tatbikat Gerçeğini aratmayan tatbikatta ekipler temsili otobüs kazasına müdahale etti

İHA

Gümüşhane’de UMKE ekiplerinden nefes kesen tatbikat Gerçeğini aratmayan tatbikatta ekipler temsili otobüs kazasına müdahale etti

Gümüşhane’de Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE) temel eğitim programının ardından yaptıkları çoklu yaralanmalı otobüs kazası tatbikatı nefesleri kesti.
UMKE 3.Bölge Koordinatörlüğü tarafından Gümüşhane’de İl Sağlık Müdürlüğü personellerine yönelik UMKE temel eğitimi düzenlendi. Eğitim sonunda gerçekleştirilen ve kaza yapan bir otobüsün içerisinde bulunan yaralılara müdahale senaryosuyla gerçekleştirilen tatbikat ise gerçeğini aratmadı.
Toplamda 3 gün teorik, 2 gün de saha tatbikatı şeklinde gerçekleştirilen eğitime 22 sağlık personeli, 4 eğitmen ve 11 gözlemci katıldı. Eğitim süresince deprem, sel, heyelan, çoklu trafik kazası, savaş ve terör operasyonları gibi afet ve acil durumlara yönelik eğitimler verildi. Tamamlanan eğitimlerin ardından ise, gerçeği aratmayan tatbikat bölümüne geçildi.
Eğitimin tatbikat bölümünde senaryo gereği Trabzon Bayburt karayolunda seyahat eden yolcu otobüsü Gümüşhane Akçakale Mevkiinde trafik kazası geçirdi ve çok sayıda yolcu yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar sonrası olay yerine Gümüşhane UMKE ekibinden 4 tim yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ilk UMKE timi yaralıların tiriajını ve ilk müdahalesini yaparak yaralıları olay yerine kurulan acil müdahale alanına taşıdı.
Yaralıların feryatlarını tiyatrocular gibi canlandıran ekipler yaraları göstermek için makyaj yaparken acil müdahale alanında medikal tedavileri yapılan yaralılar 112 ekipleri ile uygun hastanelere nakledildi. Yapılan tatbikat gerçeği aratmazken, eğitim sonunda UMKE gönüllüsü 21 sağlık personeline başarı belgeleri verildi.

“Gerçek olaylara hazırlık için bu tatbikatları yapıyoruz”
UMKE tarafından gerçekleştirilen tatbikatı yakından takip eden İl Sağlık Müdür Vekili Op.Dr. Cemalettin Atalay, “UMKE tatbikatı gerçekleştirdik. UMKE’ye yeni 21 gönüllü arkadaşımız katıldığı için bu tatbikat düzenlendi. Bu tatbikatta düğüne giden bir otobüs senaryosunu canlandırdı arkadaşlarımız. 10 kişilik otobüste 9 yaralı 1 ölü var. Bu tatbikatlar gerçeğini aratmayan tatbikatlar. Bu durumlar her an karşımıza çıkabilecek olaylar ve gerçek olaylara hazırlık için bu tatbikatları yapıyoruz. Burada 21 yeni gönüllü ile il dışından, Trabzon’dan gelen arkadaşlarımız da var toplamda 40 personelle bu tatbikatı gerçekleştirdik” dedi.

“40 personel ile gerçeği aratmayan bir tatbikat gerçekleştirdik”
Yapılan tatbikatın gerçeği aratmayacak şekilde planlandığını belirten Gümüşhane UMKE sorumlusu Oktay Özdamar da “2022 faaliyet planı içerisinde gerçekleştirdiğimiz UMKE temel eğitimini gerçekleştirdik. Temel eğitimimize toplamda 21 yeni katılımcı ekledik. Bunların yanı sıra 13 gözlemci 4’te Trabzon ilinden eğitmen ve gözlemcilerle birlikte yaklaşık 40 personel ile birlikte gerçeği aratmayan bir tatbikat gerçekleştirdik. Buradaki amacımız arkadaşlarımız sahaya gittikleri zaman nelerle karşılaşabileceğini az çok anlatabilmek. Neleri görebileceğini nasıl müdahale edebileceğini hangi şartlarda hangi yaralılara müdahale edip hangi şartlarda çıkarabileceğini göstermekti. Biliyorsunuz UMKE tamamen gönüllülük işi. Bu dağ başında eksi 3 derecede arkadaşlarımızla beraber çadırlarda kaldık. Araç altından, enkaz altından sürünme parkurlarımızda arkadaşlarımıza eğitim verdik. İnşallah bu eğitimlerimizle beraber insan hayatına dokunuruz” diye konuştu.

“12 bin UMKE gönüllüsüne bugün 21 kişi daha ekledik”
Yeni UMKE görevlilerinin tatbikatta başarılı olduğunu dile getiren UMKE 3. Bölge Sorumlusu Serkan Sayar da “UMKE bildiğiniz üzere gönüllülük esasına dayanan bir sağlık ordusu. Şu anda 12 bin adet UMKE gönüllüsü var. 12 bin kişiye bugün Gümüşhane’den 21 kişi daha ekledik. UMKE deprem, heyelan, sel ve çığ gibi birçok afet ve acil durumda görev yapıyor. Bugün simüle ettiğimiz olayda da arkadaşlarımız bir trafik kazasını canlandırdı. Burada trafik kazası sonucu meydana gelen çoklu yaralanmalara müdahale ettik. Burada gönüllülük esasına göre geldiler güzel bir şekilde faaliyetlerini icra ettiler hepsine çok teşekkür ediyoruz inşallah bundan sonra hiçbir afet görmeden meslek hayatlarını sürdürürler. Şu anda burada yaptığımız şey çoklu yaralanmalı trafik kazası olduğu için triaj. Yani hastaların ayrımını yaptılar. Daha sonra ciddiyete göre kırmızı sarı, yeşil ve siyah kod olarak ayrıldı. Daha sonra acil müdahale ünitesine nakledildi ilk müdahalenin ardından uygun hastanelere nakledildiler” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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