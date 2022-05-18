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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane Kent Konseyi’nin yeni başkanı Rüstem Demirağ oldu

İHA

Gümüşhane Kent Konseyi’nin yeni başkanı Rüstem Demirağ oldu

Gümüşhane Kent Konseyi’nin 4.genel kurulu yapıldı. 3 adayın yarıştığı seçimli genel kurulda genç aday Rüstem Demirağ başkanlığa seçildi.
Belediye Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Gündüz’ün açılış konuşmasıyla başlayan genel kurulun divan başkanlığını Kent Konseyi’nin son başkanı Hasan Pir, üyeliklerini ise Arzu Ay ve Hüseyin Türkfiliz yaptı.
Rüstem Demirağ, Eyyüp Demirel ve Bekir Sıtkı Acet’in aday olduğu genel kurulda başkan adaylarının selamlama konuşmalarının ardından oylamaya geçildi. Birinci tur oylamada hiçbir aday salt çoğunluk kadar oy alamayınca ikinci tur seçimlerinde Rüstem Demirağ 62 oy alarak Kent Konseyi’nin yeni başkanı olurken diğer aday Bekir Sıtkı Acet 14 oy aldı.
Başkan seçiminin ardından 14 yürütme kurulu üyesinin seçimine geçildi. Toplam 29 kişinin aday olduğu yürütme kurulu seçimi sonucunda Adem Varan, Abdulbaki Kara, Ali Doğan, Arzu Ay, Duygu Sena Kurt, Emir Osman Yılmaz, Hami Özçubukçu, Hamza Bayrak, İbrahim Bektaş, Leyla Bostancı, Mürsel Gergin, Tayyar Demirel, Temel Özen ve Yaşar Köse seçildi.
2019 yılında gerçekleştirilen mahalli idareler seçimleriyle yapılması gereken fakat çeşitli nedenlerle bugüne kadar yapılamayan genel kurulun ardından 2024 yılına kadar Kent Konseyi başkanlığı görevine getirilen Rüstem Demirağ, yaptığı konuşmada kendisine güvenen herkese teşekkür etti.
Kent konseylerinin hiçbir çıkar, menfaat ve kazanç gözetmeksizin, tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak şehrine ve vatandaşına hizmet etme şiarıyla bir araya gelen fedakâr insanların oluşturduğu yapılar olduğunu kaydeden Demirağ, “Şu anda burada bulunan herkes de bu niyet ile bir araya gelmiş olan kişilerdir. Çok değerli vakitlerinizi harcayarak şehrimize ve kent konseyimize katkı sağlamak için, zahmet ederek ve fedakarlık göstererek buraya kadar gelip, genel kurula katıldığınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Çalışmalarımıza başlamak için hem sabırsızlanıyor hem de heyecanlanıyorum” diye konuştu.

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