Gümüşhane’de 19 Mayıs’a coşkulu kutlama Dev halay halkasına Vali ve protokol üyeleri de dahil oldu

Gümüşhane'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen programda halk oyunları ekiplerinin arasına karışan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ve protokol üyeleri milli bayramı coşkuyla kutladı.

Kutlama programı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına kadar gerçekleştirilen kortejle başladı. Burada Atatürk Anıtına çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından ana programa geçildi.

15 Temmuz Zafer Meydanı’nda düzenlenen ana program ise vatandaşlar ve protokol üyelerinin katılımıyla coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasının ardından günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay gerçekleştirdi.

Konuşmasında 19 Mayıs’ın 103’üncü yılına ulaşmanın mutluluğunu ve heyecanını hissettiklerini kaydeden İl Müdürü Atalay, “Atatürk'ün Samsun'da attığı ilk adım, yakılan istiklal meşalesi, dalga dalga Anadolu'ya yayılarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla nihayete ermiştir. İşte bu yüzden 19 Mayıs Atatürk'ün önderliğinde Türk milletinin vatanı milleti ve değerleri için verdiği onurlu mücadelenin adıdır. Bu tarih düşman işgaline karşı Anadolu'nun her köşesinde yükselen istiklal ruhunun kıvılcım aldığı gündür. Bu tarih, bugün üzerinde barış, huzur ve güven içerisinde yaşadığımız Türkiye'nin inşasında ilk tuğlanın konulduğu gündür. Milletimizin esarete karşı direnişini ortaya koyduğu, özünden aldığı güçle topyekûn bir varoluş mücadelesi başlattığı gündür. Asla pes etmeyen bir milletin yeniden diriliş mücadelesidir. Bundan dolayı da 19 Mayıs’ın 103.yılına ulaşmanın mutluluk ve heyecanını yürekten hissetmekteyiz” dedi.

Konuşmanın ardından Romanya’da düzenlenen bilek güreşi şampiyonasında Türk Bayrağını göndere çektiren sporcular tarafından Vali Kamuran Taşbilek’e buket ve Türk bayrağı takdim edildi.

Gençlik Merkezi tarafından yapılan kültür sanat yarışmasında birinci olan Erhan Altun’un “O Geliyor” isimli şiiri okuduğu programda yine Gençlik Merkezi tarafından yapılan yarışmada birinci olan Aleyna Sancar tarafından “Mağusa Limanı” isimli şarkı seslendirildi.

Vatandaşların da çocuklarıyla ellerindeki Türk bayraklarıyla yoğun ilgi gösterdiği ve zaman zaman yağmur yağışının gerçekleştiği program halk oyunları ve spor gösterileriyle devam etti.

Halk oyunları ekibinin performanslarını sergiledikleri sırada yapılan anonsla Vali Kamuran Taşbilek ve eşi Sibel Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökcek ve diğer protokol üyeleri halay halkasına dahil oldu. Halay çeken protokol üyeleri milli bayramı coşkuyla kutladı. Protokol üyeleri daha sonra okçuluktaki hünerlerini sergiledi.

Covid19 salgının ardından ilk kez geniş çaplı gerçekleştirilen etkinlikler Gençlik Merkezi ve KYK ortaklığında kültürsanat ve ebru Gösterisi, cam süsleme, ahşap boyama ve resim sergisi, TEMA ve Yeşilay tarafından açılan stantların gezilmesiyle son buldu.

Kutlama programı akşam saatlerinde yağış olmaması halinde Yenişehir Stadyumu’nda gerçekleştirilecek spor etkinlikleriyle sonlanacak.

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