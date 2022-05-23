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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

93 yaşındaki Ahmet dede gençlere taş çıkartıyor

İHA

93 yaşındaki Ahmet dede gençlere taş çıkartıyor

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde yaşayan 93 yaşındaki Ahmet Söylemez, ilerlemiş yaşına rağmen çalışmayı sürdürüyor. Sağlığını çalışmasına ve sürekli hareket halinde olmasına borçlu olduğunu belirten Ahmet dede, çalışanın kimseye muhtaç olmayacağına inanıyor.
Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde yaşayan, ilçe sakinleri tarafından da sevilen ve takdir edilen 93 yaşındaki Ahmet Söylemez, ilerleyen yaşına rağmen çalışmaktan geri kalmıyor. Hayatının büyük bir bölümünü çalışarak geçiren ve hemen hemen her sektörde çalışan Ahmet Söylemez, doktorunun uyarısı nedeniyle çalışmayı sürdürdüğünü söyledi.
Ankara’ya kontrol için gittiği doktorun, ‘Hareket etmezsen hasta olursun’ sözüne karşı 93 yaşında bile hareketi bırakmayan Ahmet dede, her sabah 5’te kalkarak seyyar tezgahıyla birlikte gömlek, ceket, balta ve çeşitli ürünleri satıyor.

“Çalışmak insanı sıhhatli eder”
Hayatı boyunca birçok sektörde çalıştığını söyleyen Hasan Söylemez, “Ben Ankara’ya doktora muayene olmaya gittim. Doktor bana senin hiçbir şeyin yok dedi. Ben para için değil vakit geçiriyorum arabamla. 20 sene gurbet gezdim ben. Nişantaşı gibi yerde Vehbi Koç’a çay verdim. Vehbi Koç bana dedi ki yiyeceğin benden gel her gün burada ye. Rahmi Koç bana dedi ki babama söyle bana para versin. Kelkit’te 30 sene fırıncılık yaptım, lokantacılık yaptım, kahvecilik yaptım benim yapmadığım iş yoktur. Şimdi kocayınca gülünç olduk millete. Onlar da yaşlandıklarında benim gibi olurlar inşallah. Ben sabah saat 5’te kalkıyorum. Namazımı kılıyorum, kahvaltımı yapıp çarşıya geliyorum işimin başına. Elbise satıyorum, balta satıyorum, gömlek satıyorum uğraşıp gidiyorum dünya işleriyle. Ben sağlığımı çalışmaya borçluyum, çalışmak gibisi yoktur hareket et yeter. Çalışmak insanı sıhhatli eder. Kimseye muhtaç olmaz çalışır ekmeğini yer Cenabı Allah hareketi sevene verir” diye konuştu.

“Doktor eğer durursan hasta olursun demiş, Hasan amca da çalışıyor”
Hasan Söylemez’in hergün arabasını alıp bütün ilçeyi gezdiğini söyleyen Ömer Arslan da “Hasan amcayı 30 senedir tanıyorum. Hasan amcanın hayatının bir bölümü İstanbul’da geçti kahvecilik yaptı. Ondan sonra Kelkit’e geldi ve burada fırıncılık yapmaya başladı. 20 sene de fırıncılık yaptı. Daha sonra otelcilik yaptı 10 sene. En son olarak şimdi de seyyar satıcılık yapıyor. Hasan amca 93 yaşında Bu yaşında hala durmuyor ve çalışıyor. Ben durduğum zaman canım darlanıyor, benim bir şeyler yapmam lazım diyor. Kelkitliler Hasan amcayı çok severler. Konuşkan ve bilgili bir adam. Doktor eğer durursan hasta olursun demiş, Hasan amca da çalışıyor. Arabasını alır bütün Kelkit’i gezer” dedi.

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