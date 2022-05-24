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Kalp krizi sonucu vefat eden Memur-Sen İl Temsilcisi Harun Şeker son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Kalp krizi sonucu vefat eden Memur-Sen İl Temsilcisi Harun Şeker son yolculuğuna uğurlandı

Gümüşhane’de geçirdiği kalp krizi sonucu 11 günlük hayat mücadelesini kaybeden MemurSen İl Temsilcisi Harun Şeker son yolculuğuna uğurlandı.
Gümüşhane MemurSen İl Temsilcisi ve BemBirSen Şube Başkanı Harun Şeker (60) 11 Mayıs’ta geçirdiği kalp krizinin ardından sevk edildiği Trabzon’da tedavi gördüğü hastanede dün vefat etmişti.
Gümüşhane Belediyesi çalışanı olan Şeker için ilk olarak Belediye Başkanlığı önünde tören düzenlendi.
“Harun başkanımız bizim kıymetlimizdi”
Törene katılan MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın, burada yaptığı konuşmada herkesin böyle bir günü olacağını hatırlatarak, “Rabbim hepimize imanla, Kur’an ile gitmeyi nasip etsin. Harun başkanımız bizim kıymetlimizdi. Karakteri ve şahsiyeti ile insani ve İslami konulardaki haysiyetli duruşu ile bütün herkesin şehadet ettiği bir arkadaşımız. Biz şehadet ederiz ki kendisi Müslüman bir insandır. Önemli olan gök kubbede kalan hoş bir sedadır. Mekanı cennet olsun. Başta ailesi olmak üzere bütün sevenlerine bütün dava arkadaşlarına ve herkese başsağlığı diliyorum” dedi.
“Bu teşkilat Harun ağabeyimizi unutmayacak”
BemBirSen Genel Başkanı Levent Uslu da Şeker’in bütün teşkilatın sevdiği bütün teşkilat için kıymetli olan birisi olduğunu belirterek, “Her yerde konuşmalar yaptık ama en zor konuşmalardan biri bu. Hiçbir kimseyle kötü bir durumu olmamış bir ağabeyimiz her gittiğim mecliste güler yüzüyle pozitif enerjisiyle oraya güç veren bize güç veren bir ağabeyimizdi. Her şey Allah’ın takdiri. O’na iman etmişiz. Bugün Diyarbakır’dan, Van’dan, İstanbul’dan, Ankara’dan, Aydın’dan Türkiye’nin çeşitli yerlerinden teşkilatlarımızdan başkanlarımız buraya geldi. Harun Şeker ağabeyimizden razıyız. Duamız odur ki Rabbimiz de razı olsun, merhametiyle muamele eylesin. Bu teşkilat Harun ağabeyimizi unutmayacak. Vefalı bir teşkilatız MemurSen olarak, BemBirSen olarak” diye konuştu.
Gümüşhane Belediye Başkan Vekili Mehmet Ceylan da konuşmasında çok büyük bir kayıplarının olduğunu belirterek, “Acımız büyüktür. Kendisinden Belediyemizde yapmış olduğu görevlerden dolayı biz razıyız. Yüce Mevlam da razı olsun. İyi bir insandı, çalışkandı, merhametliydi ve verilen görevleri yerine getiren bir görev adamıydı. Allah’ım kendisine rahmeti ile muamele eylesin. Mekânını cennet eylesin. Ruhunu şad eylesin. Ailesi ve yakınlarına sabır ihsan eylesin” diye konuştu.
Buradaki törenin ardından Şeker için Yunus Emre Caminde öğlen namazını müteakip cenaze namazı kılındı.
Vali Kamuran Taşbilek, MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın, BemBirSen Genel Başkanı Levent Uslu, ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi parti başkanları, sivil toplum örgütü başkanları, Türkiye’nin birçok noktasından sendika temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı, İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık’ın kıldırdığı namazın ardından Şeker’in tabutu omuzlarda taşınarak Emirler mezarlığında toprağa verildi.

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