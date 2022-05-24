Vali Taşbilek önlük giyerek mutfağa girdi, Hünkar Beğendi yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Taşbilek önlük giyerek mutfağa girdi, Hünkar Beğendi yaptı

İHA

Vali Taşbilek önlük giyerek mutfağa girdi, Hünkar Beğendi yaptı

Gümüşhane’de “Türk Mutfağı Haftası” kutlamaları çerçevesinde Vali Kamuran Taşbilek ve eşi Sibel Taşbilek önlüklerini giyerek mutfağa girip “Hünkar Beğendi” yaptı. Vali ve eşinin yaptığı yemek Gümüşhane protokolü ve vatandaşlardan tam not aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesi ile 2127 Mayıs tarihleri arasında kutlanan “Türk Mutfağı Haftası” çerçevesinde Özdenoğlu Konağında Turizm Lisesi Workshop etkinliği düzenlendi.
Etkinliğe katılan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ve eşi Sibel Taşbilek önlük giyerek mutfağa girdi. Usta öğreticiler eşliğinde Hünkar Beğendi yapan Vali Taşbilek ve eşi Sibel Taşbilek’in yemeği protokol ve vatandaşlar tarafından tam not aldı.

“Amacımız Türk mutfağının değerlerini tanıtabilmek”
Etkinlik çerçevesinde Hünkar Beğendi yemeğini yapan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, “Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde bugün güzel bir yemek etkinliğine hep beraber katıldık. Değerli hocalarımızın katkıları ve yönlendirmeleriyle bir yemek yaptık. Bu yıl Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, saygı değer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde bütün ülkemizde Türk Mutfağı Haftası olarak bugün kutlanmakta. Burada amacımız dünya mutfaklarında önemli bir yere sahip Türk mutfağının farkındalığını oluşturmak, ülkemize ve insanlara Türk mutfağının değerlerini tanıtabilmek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kalp krizi sonucu vefat eden Memur-Sen İl Temsilcisi Harun Şeker son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kalp krizi sonucu vefat eden Memur-Sen İl Temsilcisi ...
93 yaşındaki Ahmet dede gençlere taş çıkartıyor
YEREL HABERLER 93 yaşındaki Ahmet dede gençlere taş çıkartıyor
Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası Gümüşhane etabı sona erdi
YEREL HABERLER Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası Gümüşhane etabı sona ...
Gümüşhane proje değerlendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Gümüşhane proje değerlendirme toplantısı yapıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.