Vali Taşbilek önlük giyerek mutfağa girdi, Hünkar Beğendi yaptı

Gümüşhane’de “Türk Mutfağı Haftası” kutlamaları çerçevesinde Vali Kamuran Taşbilek ve eşi Sibel Taşbilek önlüklerini giyerek mutfağa girip “Hünkar Beğendi” yaptı. Vali ve eşinin yaptığı yemek Gümüşhane protokolü ve vatandaşlardan tam not aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesi ile 2127 Mayıs tarihleri arasında kutlanan “Türk Mutfağı Haftası” çerçevesinde Özdenoğlu Konağında Turizm Lisesi Workshop etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ve eşi Sibel Taşbilek önlük giyerek mutfağa girdi. Usta öğreticiler eşliğinde Hünkar Beğendi yapan Vali Taşbilek ve eşi Sibel Taşbilek’in yemeği protokol ve vatandaşlar tarafından tam not aldı.



“Amacımız Türk mutfağının değerlerini tanıtabilmek”

Etkinlik çerçevesinde Hünkar Beğendi yemeğini yapan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, “Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde bugün güzel bir yemek etkinliğine hep beraber katıldık. Değerli hocalarımızın katkıları ve yönlendirmeleriyle bir yemek yaptık. Bu yıl Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, saygı değer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde bütün ülkemizde Türk Mutfağı Haftası olarak bugün kutlanmakta. Burada amacımız dünya mutfaklarında önemli bir yere sahip Türk mutfağının farkındalığını oluşturmak, ülkemize ve insanlara Türk mutfağının değerlerini tanıtabilmek” dedi.

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