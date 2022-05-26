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Gümüşhane’de 4. Kodlama Şenliği’nde çocuklar projelerini sergiledi

İHA

Gümüşhane’de 4. Kodlama Şenliği’nde çocuklar projelerini sergiledi

Gümüşhane’de Gümüşkod 4. Kodlama Şenliği Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek’in katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte çocuklar projelerini sergiledi.
Halk Eğitim Merkezi salonu ve avlusunda gerçekleştirilen programda 23 danışman öğretmenin destekleriyle insansı robot tasarımı, serbest proje, oyun kodlama, 3D tasarım olmak üzere 4 ayrı kategoride, il ve ilçelerden katılım sağlayan 110 öğrenci 80 adet projeyi sergiledi.
Programa katılan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ise projelerle tek tek ilgilenerek bazı projelerle ilgili öğrencilere tavsiyelerde bulundu.
Çocukların hayal dünyalarını bilimsel verilerle ve teknoloji ile buluşturmalarına olanak sağlayan bu tür etkinliklerin önemine vurgu yapan Vali Taşbilek, “Geleneksel Kodlama Şenliği’nde çocuklarımızın tasarımlarını, üretimlerini memnuniyetle görme, inceleme ve onlardan bilgi alma imkanı bulduk. Evlatlarımızın çok değerli çabalarını burada hep beraber gördük. Bunlar bizim geleceğimiz, istikbalimiz çok özel ve çok özellikli çalışmalar. Hayal dünyalarını bilimsel verilerle, bilgilerle, teknoloji ile buluşturma çabası içerisindeler hepsine çok teşekkür ediyorum. Bizim için çok güzel, çok ufuk açıcı bir çalışma oldu” dedi.
Deprem anında insanları bilgilendirmek için tasarladığı projesini anlatan Fevzi Paşa İlkokulu 7. sınıf öğrencisi Utku Berk Akyazı ise “Deprem esnasında insanlar çok panik yapıyor ve birbirlerini görmüyorlar. Projemizde, üzerindeki sensörlerle birlikte deprem anında yapılması gereken şeyleri anlatan bir makina yaptık. Bu proje insanın olduğu her yerde kullanılabilir çünkü her yere taşınabilecek bir proje. İnsanlar bunların uyarılarını dinleyerek deprem anında bilinçli hareket edebilir” diye konuştu.
Programa Vali Taşbilek ve eşi Sibel Taşbilek, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, öğretmenler ve öğrenciler ve velileri katıldı.

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