İlk defa tatbikata şahit oldular, her anını cep telefonuna kaydettiler

Gümüşhane’de 2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında, deprem, yangın ve trafik kazası senaryolu tatbikat gerçekleştirildi. İlk defa tatbikata şahit olan Karaçayır Mahallesi sakinleri kendilerini rollerine fazla kaptırırken, tatbikatın her anını cep telefonlarıyla kaydettiler.

Gümüşhane’de İçişleri Bakanlığı tarafından 2022 yılının Afet Tatbikat Yılı ilan edilmesiyle birlikte Valilik, AFAD, UMKE başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla deprem, yangın ve trafik kazası senaryolu tatbikat gerçekleştirildi.

Kelkit ilçesine bağlı Karaçayır Mahallesinde, deprem nedeniyle bir binanın yıkıldığı, enkaz altında kalanların olduğu ve binada yangın çıktığı ve trafik kazasında çoklu yaralanma meydana gelen senaryolarda ihbar üzerine olay yerine intikal eden AFAD, UMKE, 112 Acil ve Jandarma ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri gerçekleştirerek en yakın hastanelere sevklerini sağladı.

AFAD’tan 18, Kelkit İtfaiyesinden 12, UMKE’den 15, Kelkit Sağlık Meslek Yüksekokulu’ndan 10 ve AFAD gönüllülerinden 10 personel olmak üzere toplam 65 personelin sahadan, 55 personelin de masa başından katıldığı tatbikat, ekiplerin doğru ve yerinde müdahaleleriyle başarıyla sonuçlandı.

Karaçayır Mahallesi sakinleri ilk defa şahit oldukları tatbikatta kendilerini rollerine çok kaptırarak, gerçek bir olay mahallindeymiş gibi yardım çığlıkları atarak ekipleri yönlendirdi. Tatbikatın her anını cep telefonu kameralarıyla takip eden mahalle sakinleri tatbikatın çok gerçekçi ve başarılı olduğunu dile getirdi.



“Senaryolarını başarılı bir şekilde ifa ettiler”

Tatbikata katılan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, burada gazetecilere yaptığı açıklamada “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun talimatlarıyla 2022 yılı Afet Tatbikat yılı ilan edildi. Bu yıl ülkemizin diğer bölgelerinde olduğu gibi ilimizde de yoğunluklu olarak afet tatbikatları planlanmakta. Bugünkü çalışma da onlardan birisiydi. Arkadaşlarımız çok güzel, özellikli bir çalışmayla senaryolarını başarılı bir şekilde ifa ettiler. Afet tatbikatlarının amacı kurumsal kapasitelerimizi geliştirebilmek, kurumlarımızın işbirliği kapasitesini geliştirebilmek ve aslolan afeti öncesinde önleyebilmek ama her şeye rağmen gelişen afetlere de öncesindeki ve sonrasındaki çalışmalarla zararı en aza indirebilmektir. İlimizin değişik yerlerinde, değişik senaryolarla bu yıl afet tatbikatlarımız devam edecek” dedi.



“Yaralılara müdahale edip en yakın hastanelere sevk edilmelerini sağladık”

Tatbikat gereği yaralılara müdahale ettiklerini ve en yakın hastanelere sevklerini sağladıklarını söyleyen Gümüşhane UMKE Sorumlusu Oktay Özdamar ise “2022 yılı Türkiye Afet Planı kapsamında hazırlanmış olan deprem, yangın ve çoklu trafik kazasına müdahale ettik. Tamamen AFAD’ın hazırladığı Türkiye Afet Planı kapsamındaki simülasyonlara eşlik ettik. 5 tane yaralımız vardı, 1 tanesi deprem, 1 tanesini yangından, 2 tanesini de çoklu trafik kazasından çıkardık. 1 tane de sara hastamız vardı. Yaralılara müdahale edip en yakın hastanelere sevk edilmelerini sağladık” diye konuştu.

AFAD personeli Mehmet Nuri Kurttekin ise “Gümüşhane ilimizin Kelkit ilçesinde bir tatbikat gerçekleştirdik. Bu tatbikatlar bizlerin ve bize yardımcı olan arkadaşların afetlere hazır olmasını ve afetlerde nasıl davranmamız gerektiğinin burada bir ön çalışmasını yaptık” ifadelerini kullandı.



“İlk defa bir tatbikata katılıyorum”

İlk defa bir tatbikata katıldığını ve okulda aldığı eğitimin uygulamaya geçmesiyle daha kalıcı hale geldiğini belirten Kelkit Sağlık Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü öğrencisi Ayşe Korkmaz da “Burada UMKE ve AFAD ile birlikte tatbikat yaptık. İlk defa bir tatbikata katılıyorum ve tatbikat gayet başarılıydı. Burada bir UMKE ve AFAD personelinin yapabileceği her şeyi öğrendim. Derslerde görüyoruz ama bu daha etkili oldu benim için. UMKE’dekiler işlerine engel olduğum için beni bir tarafta sakinleştirip işlerine devam ettiler. Bağırınca onların konsantrasyonu hiç bozulmuyor sadece insanları sakinleştirip işlerine devam ediyorlar” dedi.

Köylülerin tatbikatı gerçek sandıklarını söyleyen Karaçayır Mahallesi sakini Yakup Gündüz ise “İlk defa böyle bir şey gördüm. Yıllar öncesinde kaza gördüm ama böyle müdahale edilmesi çok güzel. Dışarıdan gören, köylülerimiz aşağıdan yukarı koşarak geldiler ne oldu diye. Gerçekçi oldu” diye konuştu.

