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Sinan UÇAR/KÜRTÜN (Gümüşhane), (DHA)GÜMÜŞHANE´nin Kürtün ilçesinde ormanda insan kafatası ve kemikleri bulundu. Jandarma ekiplerince tek tek toplanan kemikler, kriminal laboratuvarına gönderdi.

Kürtün ilçesi Üçtaş köyüne 4 kilometre mesafedeki ormanda, dün hayvanları için ot toplayan köylüler, çalıların arasında insan kemikleri ve kafatası görünce jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından tek tek toplanan kafatası ve kemikler, incelenmek üzere kriminal laboratuvarına gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gümüşhane / Kürtün Sinan UÇAR

2022-05-27 11:32:35



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