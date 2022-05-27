Köylüler ormanlık arazide ot toplarken insan kafatası buldu Kafataslarının daha önce kaybolan ve bulunamayan şahıslara ait olduğu ihtimali üzerinde duruluyor

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde ormanlık alanda ot toplayan köylüler insan kafatası buldu. Jandarma ekipleri kafatası ve kemiklerin Kürtün’de daha önce kaybolan ve uzun aramalar sonucunda bulunamayan zihinsel engelli şahıslara ait olabileceği üzerinde duruyor.

İlçeye bağlı Üçtaş köyünün İmat Kıranı Mahallesi’nde bulunan ormanlık arazide ot toplayan vatandaşlar insan kafatası ve kemikler bulunca durumu hemen Jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler kafatası ve kemiklerin bulunduğu alanda çalışmalara başladı.

Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki kafatası ve kemikler üzerindeki çalışmaları sürerken kafatası ve kemiklerin bölgede daha önce 24 Kasım 2015 tarihinde kaybolan ve uzun aramalar sonucunda bulunamayan sara hastası Hasan Germiç yada 6 Haziran 2021 tarihinde kaybolan zihinsel engelli Hacı Burhan Meral’a ait olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

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