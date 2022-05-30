55 yıllık çalışmayla Karadeniz’in tarihini fotoğrafladı Gümüşhaneli tarihçi Karadeniz’de hangi taşın altında ne varsa bildiğini söyledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

55 yıllık çalışmayla Karadeniz’in tarihini fotoğrafladı Gümüşhaneli tarihçi Karadeniz’de hangi taşın altında ne varsa bildiğini söyledi

İHA

55 yıllık çalışmayla Karadeniz’in tarihini fotoğrafladı Gümüşhaneli tarihçi Karadeniz’de hangi taşın altında ne varsa bildiğini söyledi

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde yaşayan araştırmacıyazar Güngör Üçüncüoğlu, 55 yıllık çalışmayla Doğu Karadeniz ve Gümüşhane yöresinde bulunan tarihi kilise, köprü, manastır, şapel ve tarihi yolları tespit ederek 2 bin fotoğraftan oluşan sergi açtı.
İlçe merkezinde yaşayan araştırmacıyazar Üçüncüoğlu, 55 yıllık çalışma sonucunda Karadeniz, Doğu Karadeniz ve Gümüşhane çevresinin tarihine yön verecek önemli bir çalışmaya imza attı.
1967 yılında başladığı çalışmalar neticesinde 100 bin belge ve 15 bin kitap üzerindeki araştırmalarıyla bölgede bulunan tarihi kiliseleri, köprüleri, manastırları, şapelleri, tarihi yolları ve maden için kullanılan mağara alanları tespit eden ve bunları fotoğraflayan Üçüncüoğlu, sadece Gümüşhane sınırları içerisinde 2 bin 800 kilometre yol yaparak 277 köyde çalışmalarda bulundu.
Çalışmalarda Osmanlı arşivlerini kullandığını, Osmanlı arşivlerinde yer almayan yapıları ise yine uzun çalışmalar neticesinde tespit ettiği 56 seyyahın anılarında bularak fotoğrafladığını belirten Üçüncüoğlu, Karadeniz de tarih konusunda hangi taşın altında ne varsa bildiğini dile getirdi.

“Bölgedeki tarihsel yapıları fotoğraflamak, belgelemek istedim”
55 yıldır bu çalışmayla ilgili bilgi ve belgeleri araştırdığını söyleyen araştırmacıyazar Üçüncüoğlu, “1967 yılından beri bu araştırma, incelemeyi yapıyorum Karadeniz bölgesi ve Gümüşhane’yle ilgili. Bölgedeki tarihsel yapıları fotoğraflamak, belgelemek istedim. Halkımız kitap okumuyor, bunları fotoğraflarla görsel olarak sunmak istedim. 2000’e yakın fotoğraf çektim. İlk çağlardan günümüze kadar ulaşmış köprüler, kiliseler, şapeller, manastırlar, tarihi yollar ki Trabzon’dan gelip Gümüşhane’den geçen 6 tane tarihi yol var, çok önemli yollar bunlar. Bu yollardan bazılarını 8 senelik çalışmalarla tespit edebildik. Madenleri de tespit etmeye çalıştık. Gümüşhane biliyorsunuz maden bölgesi. Burada 13 çeşit maden yer alıyor, bunların tarihçelerini uzun sürelerde araştırdım M.Ö. 400’lü yıllarda buradan geçen bir ordu komutanı Gümüşhane madenleri hakkında bilgi vermiştir. Biz de onlardan faydalanarak Gümüşhane madenlerinin tarihçesini ortaya çıkardık. İl Kültür Müdürlüğünün envanterinde mağara adedi 2025 tane, benim araştırmalarımda 55 tane maden mağarası var. Ben bunların hepsini fotoğrafladım. Bu fotoğrafların bazısı eski, bazıları yeni” dedi.

“Karadeniz bölgesinde hangi taşın altında ne varsa bilirim”
Osmanlı arşivlerinde yer almayan yapıları bölgeden geçen 56 seyyahın anılarından bularak yazdığını ifade eden Üçüncüoğlu, “Sadece Gümüşhane’de 277 köy gezdim köprüleri ve kiliseleri tespit etmek için. 2 bin 800 küsur kilometre yol gittim. Ben giderek tespit ettim bunları, sadece okuyarak değil. Bunların birçoğu da yazılı kaynaklarda yer almıyor. Osmanlı Arşivlerinde önemli köprüler, onarıma tabi köprülerin isimleri var bunları başka kaynaklardan bulup yazıyoruz. Tabi hepsini bulamadık. Bir kısmı da muallakta kaldı. Romalılardan kalma 15 tane ahşap köprü buldum tabi sadece bacakları kalmış, üzerleri hep tahrip olmuş. Çok güzel köprülerimiz var keşke onları restore ettirebilsek. Gemilerle Trabzon’a gelipte Erzurum, Erzincan’a gidecek olan bütün seyyahları buldum. Bu çalışma uzun yıllarımı aldı. Ankara’da Milli Kütüphanede sabahlara kadar çalıştım. 56 tane Gümüşhane’den seyyah geçmiş. Onların anılarını aldım, tarihlerini aldım, hepsinin resimlerini buldum. Benim fotoğrafladığım her bir yapının eserleri vardır. Eserden sonra ben bunları buldum. Karadeniz bölgesinde hangi taşın altında ne varsa bilirim tarih konusunda” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ahır ve merek olarak kullanılan 2 katlı binada yangın çıktı
YEREL HABERLER Ahır ve merek olarak kullanılan 2 katlı binada yangın ...
'Kırkyama' geleneğiyle israfın önüne geçiyorlar Gümüşhane'de 'Kırkyama' geleneğiyle atık kumaşları değerlendiren ev hanımları, hem israfın önüne geçiyor hem de eski bir geleneği yaşatıyor
YEREL HABERLER 'Kırkyama' geleneğiyle israfın önüne ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.