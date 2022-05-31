Çay ocağını yuva belleyen kediler müşterilerin maskotu oldu

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde bulunan bir çay ocağı sokak kedilerin evi oldu. Müşterilerle oyun oynayan kediler, çay ocağının maskotu haline geldi.

İlçedeki Aydın Doğan Caddesi üzerinde bulunan İsmail Söylemez’e ait çay ocağı sokak kedilerinin yeni evi oldu. Çay ocağına giren kedileri her gün besleyen ve onlara kucak açan Söylemez, müşterilerin durumdan rahatsız olmadığını söyledi.

Müşterilerle oyun oynayan kedilerin görüntüleri de vatandaşların yüreklerini ısıtıyor. Özellikle çocukların kedileri gördükten sonra babalarıyla birlikte çay ocağına tekrar gelmek istediklerini söyleyen işletme sahibi İsmail Söylemez, kedilerin herkesin sevebileceği temiz hayvanlar olduğunu dile getirdi.

Müşterilerinin kedileri görmekten rahatsız olmadığını aksine onlarla sürekli oyun oynadıklarını söyleyen çay ocağı işletmecisi İsmail Söylemez, “Kediler bir kış günü dışarıdaydı, üşümesinler diye içeri aldık yedirdik. Ondan sonra sürekli gelmeye başladılar. Daha dışarı çıkmadılar. İnsanlarla iç içe oldular. Sıcak havalarda dışarı çıkıp gidiyorlar, soğuk havalarda içeri geliyorlar. Ben ciğer alıyorum, salam alıyorum, mamalarını alıyorum. Her gün yediriyorum. Herkes alıştı onlara, bir tanesi tesbihlerle oynuyor, bir tanesi eliyle oynuyor, ip sallıyorlar. Az önce bir çocuk burada kediler varmış bir daha gelelim dedi. Kedi sevimli bir şey, herkesin sevebileceği temiz bir hayvan. Müşteriler zaten bir insanın cennet kapısı böyle aralanır sen bu halinle cennete gidersin diyorlar. Biz hayvanlar soğukta ve aç kalmasınlar diye yapıyoruz. İmkanı olan herkesin bakmasını tavsiye ederim” dedi.

Kedilerin karınları doyduktan sonra sobanın altında uyuduğunu dile getiren müşterilerden Talip Yüce ise “Bu kahvede ilginç olan şey İsmail abinin kedileri. Bizzat ciğerlerini ben alıp geliyorum, İsmail abi para veriyor. Çok hayvan sever birisi ben de onu çok seviyorum. Allah razı olsun. Tesbihimi sallayıp kedilerle oynuyorum, çağırıyorum, geliyorlar. Hayvanlar zararsız, yedirip içirdiğin zaman sobanın dibinde uyuyorlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.