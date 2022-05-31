Çay ocağını yuva belleyen kediler müşterilerin maskotu oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çay ocağını yuva belleyen kediler müşterilerin maskotu oldu

İHA

Çay ocağını yuva belleyen kediler müşterilerin maskotu oldu

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde bulunan bir çay ocağı sokak kedilerin evi oldu. Müşterilerle oyun oynayan kediler, çay ocağının maskotu haline geldi.
İlçedeki Aydın Doğan Caddesi üzerinde bulunan İsmail Söylemez’e ait çay ocağı sokak kedilerinin yeni evi oldu. Çay ocağına giren kedileri her gün besleyen ve onlara kucak açan Söylemez, müşterilerin durumdan rahatsız olmadığını söyledi.
Müşterilerle oyun oynayan kedilerin görüntüleri de vatandaşların yüreklerini ısıtıyor. Özellikle çocukların kedileri gördükten sonra babalarıyla birlikte çay ocağına tekrar gelmek istediklerini söyleyen işletme sahibi İsmail Söylemez, kedilerin herkesin sevebileceği temiz hayvanlar olduğunu dile getirdi.
Müşterilerinin kedileri görmekten rahatsız olmadığını aksine onlarla sürekli oyun oynadıklarını söyleyen çay ocağı işletmecisi İsmail Söylemez, “Kediler bir kış günü dışarıdaydı, üşümesinler diye içeri aldık yedirdik. Ondan sonra sürekli gelmeye başladılar. Daha dışarı çıkmadılar. İnsanlarla iç içe oldular. Sıcak havalarda dışarı çıkıp gidiyorlar, soğuk havalarda içeri geliyorlar. Ben ciğer alıyorum, salam alıyorum, mamalarını alıyorum. Her gün yediriyorum. Herkes alıştı onlara, bir tanesi tesbihlerle oynuyor, bir tanesi eliyle oynuyor, ip sallıyorlar. Az önce bir çocuk burada kediler varmış bir daha gelelim dedi. Kedi sevimli bir şey, herkesin sevebileceği temiz bir hayvan. Müşteriler zaten bir insanın cennet kapısı böyle aralanır sen bu halinle cennete gidersin diyorlar. Biz hayvanlar soğukta ve aç kalmasınlar diye yapıyoruz. İmkanı olan herkesin bakmasını tavsiye ederim” dedi.
Kedilerin karınları doyduktan sonra sobanın altında uyuduğunu dile getiren müşterilerden Talip Yüce ise “Bu kahvede ilginç olan şey İsmail abinin kedileri. Bizzat ciğerlerini ben alıp geliyorum, İsmail abi para veriyor. Çok hayvan sever birisi ben de onu çok seviyorum. Allah razı olsun. Tesbihimi sallayıp kedilerle oynuyorum, çağırıyorum, geliyorlar. Hayvanlar zararsız, yedirip içirdiğin zaman sobanın dibinde uyuyorlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

55 yıllık çalışmayla Karadeniz’in tarihini fotoğrafladı Gümüşhaneli tarihçi Karadeniz’de hangi taşın altında ne varsa bildiğini söyledi
YEREL HABERLER 55 yıllık çalışmayla Karadeniz’in tarihini ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.