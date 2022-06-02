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Köylüler tarafından bulunan kafatası, kemiklerin ve kıyafetlerin 7 yıl önce kaybolan Hasan Germiç'e ait olduğu belirlendi Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş köyünde kafatası ve kemikleri bulunan Hasan Germiç'in cinayete kurban gittiği iddia ediliyor

İHA

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş köyünde köylüler tarafından bulunan kafatası, kemiklerin ve insan kıyafetlerinin bölgede 24 Kasım 2015 tarihinde kaybolan Hasan Germiç'e ait olduğu tespit edildi. Hasan Germiç'in kardeşi Telat Germiç, ağabeyinin cinayete kurban gittiğini iddia etti.

Köylüler tarafından bulunan kafatası, kemiklerin ve kıyafetlerin 7 yıl önce kaybolan Hasan Germiç'e ait olduğu belirlendi Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş köyünde kafatası ve kemikleri bulunan Hasan Germiç'in cinayete kurban gittiği iddia ediliyor

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş köyünde köylüler tarafından bulunan kafatası, kemiklerin ve insan kıyafetlerinin bölgede 24 Kasım 2015 tarihinde kaybolan Hasan Germiç’e ait olduğu tespit edildi. Hasan Germiç’in kardeşi Telat Germiç, ağabeyinin cinayete kurban gittiğini iddia etti.
Olay geçtiğimiz 27 Mayıs cuma günü Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş köyünde meydana geldi. İmat Kıranı Mahallesi'nde bulunan ormanlık arazide ot toplayan vatandaşlar insan kafatası ve kemikler bulunca durumu hemen Jandarma ekiplerine bildirdi. Genişletilen çalışmalar neticesinde bölgede insan kıyafetleri de bulundu.
Jandarma olay yeri inceleme ekipleri bölgeden çıkarılan kafatası ve kemikler üzerinde çalışmalarını sürdürürken olay yerinde bulunan kıyafetler, kafatası ve kemiklerin ait olabileceğinden şüphelenilen, 24 Kasım 2015 tarihinde kaybolan sara hastası Hasan Germiç ve 6 Haziran 2021 tarihinde kaybolan zihinsel engelli Hacı Burhan Meral’in yakınları tarafından teşhis edildi. Cevahir Germiç kıyafetlerin 2015 yılında kaybolan eşi Hasan Germiç’e ait olduğunu söyledi.
Ağabeyi Hasan Germiç’in kaybolduğu ilk andan itibaren bulunması için çaba sarf eden kardeşi Telat Germiç ise, ağabeyinin cinayete kurban gittiği iddiasında bulundu. Hasan Germiç’in şahit olmaması gereken bir duruma şahit olduğunu iddia eden Telat Germiç, ağabeyinin olayın duyulmasını istemeyen kişiler tarafından öldürülmüş olabileceğini savundu.
Kıyafetlerin bölgede 2015 yılında kaybolan Hasan Germiç’e ait olduğu tespit tutanağıyla kayıt altına alınırken, kesin sonuçlar yapılacak DNA testiyle ortaya çıkacak.

“Ağabeyim olduğuna inancım tam”
Bulunan kafatası ve kemiklerinin ağabeyine ait olduğuna inandığını söyleyen Telat Germiç, “7 senelik mücadeleye rağmen bulamadık. Aranması konusunda ben son derece müsterihim, çok iyi arandığı hususunda inancım tam. Yalnız bir şeylerin eksik olduğunu düşünüyoruz bu konuda. Ormanlık arazide o bitkiyi toplamak için gittiklerinde ormanın çok derin noktalarında yani herkesin gidemeyeceği ücra bir noktada kafatasına rastladıklarının bilgisini aldık. Aradıkça, ormanlık araziyi kazdıkça delillere ulaşıldı. Bunun içerisinde kemik parçaları olsun, giydiği elbiseler olsun, ayakkabısı olsun birtakım şeyler bulundu. Biz daha önce kaybolduğu zaman giydiği elbiseleri biliyorduk, bulunanlar da bununla uyum içerisinde. Hanımı da bunu teşhis etti, eşimin giydiği çamaşırlarıdır diyerek tespit tutanağına da imza attı. Benim bunun abim olduğuna inancım tam. Lakin bunun için bazı testler gerekiyor. DNA örnekleri alınıp resmi yazı elimize geldiğinde daha farklı şeyler yapılacağına inanıyorum” dedi.

“Ben ağabeyimin oraya tek başına yürüyerek gittiğine kesinlikle inanmıyorum”
Ağabeyinin ölü bulunduğu bölgeye tek başına yürüyerek gittiğine inanmadığını dile getiren Germiç, “Ağabeyim belki kimsenin hoşlanmayacağı bir duruma şahit olmuş olabilir. Bunun yayılmasını istemeyen kişiler olabilir diye düşünüyorum. Bu olabilir fakat bundan daha yüksek ihtimal define ritüelinde onu kullanmış olabilirler. Bunu düşünen insan sayısı da çok fazla. Gömünün olduğu yerde zamanla kapalı alanda olduğu için siyanür oluşmuş, başka insanlara zarar verebileceğinden dolayı onun oradan alması ve kurban olacağı gibi birtakım söylentiler var. Ben burada da kullanılmış olabileceğini düşünüyorum. Ben ağabeyimin oraya tek başına yürüyerek gittiğine kesinlikle inanmıyorum. Oraya gitme ihtimalinin, oraya yürüyüp tek başına çıkabilecek durumda olduğunu ben düşünmüyorum. Ben birilerinin bu işte bir parmağı olduğunu düşünüyorum. Her ne amaçla ortadan kaldırıldıysa kaldırılsın bu olayın içerisinde birilerinin eli olduğu inancı tam bende. Bir ceset bulunmuş şayet o ceset abime aitse, bu olay nasıl yaşandı ? kim yaptı konusunda aydınlatılmasını istiyorum ve ivedilikle bu konunun çözülerek suçluların cezalandırılmasını yüce adaletimizden istiyorum, temennimiz o yönde” ifadelerini kullandı.

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