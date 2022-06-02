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İnsan kemiklerinin yanında bulunan kıyafetlerin kayıp eşine ait olduğunu teşhis etti

DHA

İnsan kemiklerinin yanında bulunan kıyafetlerin kayıp eşine ait olduğunu teşhis etti


Sinan UÇAR/KÜRTÜN (Gümüşhane), (DHA)GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde ormanda bulunan insan kafatası ve kemiklerin kriminal incelemesi sürüyor. İlçede 7 yıl önce kaybolan Hasan Germiç'in eşi Cevahir Germiş, kemiklerin yanında bulunan kıyafetlerin eşine ait olduğunu teşhis etti.
Üçtaş köyü İmat Kıranı Mahallesi'nde geçen hafta ormanda ot toplayan köylüler, insan kafatası ve kemikler buldu. Köylüler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler gönderildi. Ekipler çalışmalarını sürdürürken, bölgede insan kıyafetlerine rastlandı. Kemik ve kıyafetler incelenme için kriminal laboratuvarına gönderildi.
Öte yandan kafatası ile kemiklerin, 24 Kasım 2015'te kaybolan sara hastası Hasan Germiç'e ya da 6 Haziran 2021'de kaybolan zihinsel engelli Hacı Burhan Meral'a ait olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi. Kayıp yakınları, jandarmaya davet edildi. Hasan Germiç'in eşi Cevahir Germiç, kemiklerin yanında bulunan kıyafetlerin eşine ait olduğunu söyledi.
'KIYAFETLER EŞİME AİT'
Cevahir Germiç, köyden 2 kişinin kayıp olduğunu belirterek, "Kemiklerin bulunduğu öğrendim ama kocama ait olabileceğini düşünmedim. Çünkü aradan kaç yıl geçti. Bir yıl önce kaybolan Hacı Burhan Meral'a ait olduğunu düşünmüştüm. Elbiseler bulununca beni karakola davet ettiler. Kıyafetleri inceledim ve kocam Hasan Germiç'e ait olduklarını söyledim. Yetkililerin çalışmaları devam ediyor. Çıkacak sonucu bekliyoruz" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gümüşhane / Kürtün Sinan UÇAR
2022-06-02 11:31:49

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