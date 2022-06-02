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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lise öğrencileri ormanlık alanda atık topladı

İHA

Lise öğrencileri ormanlık alanda atık topladı

Gümüşhane'de Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşması için kent ormanında liseli öğrenciler tarafından çevre temizliği yapıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri çöp topladı. Kent Ormanı’nda gerçekleştirilen etkinliğe Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cemil Bayram, kurum çalışanları, İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri katıldı.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Cemil Bayram ve öğrenciler etkinlikte Kent Ormanı’ndan kent merkezine kadar alan içerisinde özellikle dere yatağı ve ormanlık arazi içerisinde çok sayıda cam ve plastik şişe başta olmak üzere atık malzeme topladı.

“Bu atıkları geleceğe miras bırakmayacağız”
Yapılan etkinlikle geri dönüşüme katkı sağladıklarını söyleyen İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Nusret Bulut, “Bugün, Çevre Günü münasebetiyle ilimiz merkez İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak Kent Ormanı’ndan şehir merkezine doğru dere ve orman içlerine doğru çevre temizliği yaptık. Geri dönüşüme bugün önemli bir katkıda bulunduğumuzu düşünüyorum. Milli Eğitim Bakanlığımızın Çevre Dostu 1000 okul projesi var. Biz de Gümüşhane’de buna öncülük yapmak istiyoruz. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz bize bu konuda destek oldu. Büyük miktarda plastik atık, cam atığı, teneke atıkları, poşetler, doğaya zarar verecek birçok çöp topladık. Biz bunları geri dönüşüme kazandıracağız. Geleceğe değer kattığımıza inanıyoruz, bu atıkları geleceğe miras bırakmayacağız” dedi.

“Bölgede atıkları bulduk, hepsini topladık”
Vatandaşların çevreye çöp atması noktasında daha bilinçli olması gerektiğinin altını çizen İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Buse Balki de “Bölgede atıkları bulduk, hepsini topladık. Daha güzel bir gelecek olması için de çaba gösteriyoruz ancak sadece bizim değil bütün vatandaşlarımızın çabasıyla bunu yapmamız gerekiyor. Çevreye daha az atık atarak, yada geri dönüşüme kazandırılabileceğini düşünerek atıkları atsak daha mantıklı olur. Bir öğrencinin toplayabileceğinden daha fazla atık var burada, biz yetişemedik. Buradaki atıkların önüne geçemedik” diye konuştu.

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