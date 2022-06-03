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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane’de karabuğday çiftçilerin umudu oldu

İHA

Gümüşhane’de karabuğday çiftçilerin umudu oldu

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine bağlı Öbektaş beldesinde üretimine başlanan karabuğday çiftçinin umudu oldu. Bölgede Glütensiz un ve bulgur üretim yapan fabrikanın açılmasıyla özellikle çölyak hastalarına da umut olan karabuğdayın ekimini yapan çiftçiler ürünün diğer ürünlere göre daha karlı olduğunu söyledi.
Son dönemde glütensiz besin kaynaklarına artan rağbet ve çölyak hastalarının aradığı ürün olmasının yanında ballı bir bitki olması nedeniyle bal üretiminde de nektar kaynağı olarak arıcılığa katkı sağlayan karabuğday, Kelkit’in Öbektaş beldesinde çiftçinin yüzünü güldürdü.
Yüzde 75’i devlet destekli dağıtılan tohumlarla arazilerini eken çiftçiler, diğer çiftçilere de karabuğday ekmeleri noktasında tavsiyelerde bulundu. Bölgede karabuğdaydan un ve bulgur yapılan bir fabrika açan iş adamı Tayyar Gürsoy, Türkiye’yi karabuğdayda ithalattan kurtarmak istediklerini söyledi.

“Ülkemiz özellikle 20 bin ton tutarında Karabuğday ithal ediyor”
Hedeflerinin Türkiye’yi karabuğday ithalatından kurtarmak olduğunu söyleyen işadamı Tayyar Gürsoy, “Karabuğdaydan un ve bulgur yapıyoruz. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde 8 bin 500 dönüm alanda sözleşmeli çiftçilerimizle çalışıyoruz. Karabuğday özellikle Çölyak hastalarının sindirim sistemi ve kalp damar hastalıklarında da kullanılan bir üründür. Ülkemiz özellikle 20 bin ton tutarında Karabuğday ithal ediyor. Hedefimiz burada Türkiye’nin yurtdışından ithal ettiği Karabuğdayı Türk çiftçisine kazandırarak üretmek ve Türkiye’nin yurtdışına olan bağımlılığını tamamen ortadan kaldırarak yurtdışına ihraç etmek. En büyük önceliğimiz bu. 2023 yılı itibariyle ilk ihracatımızı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 2022 yılı içerisinde 2 bin ton gibi bir üretim bekliyoruz. Bu yıl iklim ve yağışlar da elverişli. Hedefimiz 2022 sonunda 2 bin ton ürün alarak ülkemizin ithal ettiği ürünün yüzde 10’luk kapasitesini kendi imkanlarımızla sağlayıp önümüzdeki yıllarda ithalatı kesip ihracata başlamak. Türkiye’de 22 ilde sözleşmeli üretim yapıyoruz. Bunlardan 4 bin dönüm Bilecik, bin 500 dönüm Kastamonu, 2 bin 500 dönüm Erzurum, 400 dönüm Diyarbakır olmak üzere 8 bin 500 dönüm alanda çalışmalarımız sürüyor” dedi.

“Hasat iyi olursa 500 dönüme kadar çıkarmayı düşünüyoruz”
Karabuğday üretiminden memnun olduğunu söyleyen Çiftçi Mürsel Duman da “Son 2 yıldır Karabuğday ekimi yapıyoruz. Ekili olmayan arazimizi Karabuğday sayesinde ekonomiye kazandırmak için buğday ekimi yapıyoruz. Verimden gayet memnunuz. Dönüm başına 150 kilogram ürün alıyoruz. Bu ürün diğer ürünlere göre çiftçiler için daha karlı oluyor. Ben şu anda 150 dönüm ekiyorum, bu yıl sonunda hasat iyi olursa 500 dönüme kadar çıkarmayı düşünüyoruz. Bu buğdayı türünün daha faydalı olduğunu görüyoruz, bu nedenle üretimini artırmayı hedefliyoruz. Gübre masrafı yok, çiftçilerin ekmesini tavsiye ediyorum. Karabuğday tohumunun yüzde 75’i devlet destekli geri kalan kısmını ise bize Tayyar bey temin etti” diye konuştu.

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