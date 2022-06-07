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Gümüşhane’de el emeği göz nuru eserler görücüye çıktı Halk Eğitimi Merkezi yılsonu sergisi 10 Haziran’a kadar açık kalacak

İHA

Gümüşhane'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde Halk Eğitimi Merkezinde bir yıllık çabanın sonucu hazırlanan el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı yıl sonu sergisinin açılışı yapıldı.

Gümüşhane’de el emeği göz nuru eserler görücüye çıktı Halk Eğitimi Merkezi yılsonu sergisi 10 Haziran’a kadar açık kalacak

Gümüşhane’de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde Halk Eğitimi Merkezinde bir yıllık çabanın sonucu hazırlanan el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı yıl sonu sergisinin açılışı yapıldı.
Kurum bahçesinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Vali Kamuran Taşbilek, bu kursların başarıya ulaşmasında emeği geçen herkese, katkılarıyla bu kursları değerli kılan her kursiyere ayrı ayrı teşekkür etti.
Halk Eğitim Merkezlerinin sadece sanatsal etkinliklerin, el becerilerinin geliştirildiği yerler olmaktan ziyade kursiyerlerin birbirlerini tanımaları, birbirleriyle hemhal olmaları, iletişim kurmaları, sosyal iletişimlerini geliştirdikleri yerler olduğunu vurgulayan Vali Taşbilek, “Bu kurslara ilave sadece el becerisi, sanatsal beceriler geliştirmekten ziyade aile ekonomisi, annebaba eğitimi, çocuk eğitimi, ergenlik eğitimlerini de koymak gerekir. Değişik kurumlardan psikiyatrlar, psikologlarla bu kurslara gelen hanımefendi kardeşlerimize bu yönde de bir eğitim verirsek en azından evlerde çocuklarımızla ergenliğe giren kızlarımıza, erkek evlatlarımızla iletişim kurma noktasında onları daha iyi anlayabilme noktasında çok önemli merhale kat edelim” dedi.
Belediye Başkanı Ercan Çimen de Halk Eğitimi Merkezinin göz nurları olduğunu belirterek, “Çok güzel işler yapmışlar. Buradaki kursiyerlerimiz bu işin önderleri. Bizlerde Belediye olarak Halk Eğitim kursiyerlerine gümüş işlemesi ile bazı hediyelik eşya noktasında destek veriyoruz. Gümüşhane’yi temsil eden ortak bir hediyemiz olsun. Hem paramız başka yere gitmemiş olur hem buradaki kursiyerlerimiz bundan faydalanmış olur. En büyük müşterimiz benim” diye konuştu.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Taş da 2021/2022 eğitim öğretim yılında Halk Eğitimi Merkezince düzenlenen makine nakışı, el sanatları, gümüş kilim, giyim, iğne oyası, geleneksel el nakışları, filografi, dekoratif süsleme, hüsni hat, gümüş takı işlemeciliği kurslarının ürünlerinden oluşan, el emeği göz nuru yıl sonu sergisi ve Hayat Boyu Öğrenme Haftasını kutlamak üzere bir araya geldiklerini söyledi.
Eğitim öğretim yılında Halk Eğitimi Merkezince düzenlenen genel ve mesleki teknik kurslar alanında 372 kurs açıldığını ve bu kurslara 5 bin 911 kadın, 3 bin 254 erkek olmak üzere toplam 9 bin 165 kursiyerin kayıt yaptırdığını ifade eden Taş, bu zamana kadar biten kurslardan 5 bin 130 kursiyerin belge almaya hak kazandığını, ayrıca Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesinin toplam 730 öğrencisinin iş ve işlemlerinin yürütüldüğünü kaydetti.
Taş, Türkiye’de adını değerli bir madenden alan tek şehir olan Gümüşhane’de Madencilik alanında açılan 15 kursu tamamlayan 190 kişinin maden işletmelerinde istihdam edildiğini, turizm alanında el sanatları, gümüş kilim ve gümüş takı işlemeciliği kursları ile hediyelik ürünlerin üretildiğini tarım ve hayvancılık alanına yönelik olarak da sürü yönetimi elemanı, arıcılık, besi sığırcılığı ve mantar yetiştiriciliği, meyvecilik kursları açıldığını da sözlerine ekledi.
Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, protokol üyelerine Halk Eğitimi Merkezinde kursiyerler tarafından üretilen ürünlerden oluşan hediye takdim etti.
Halk oyunları gösterilerinin ardından makine nakışı, el sanatları, gümüş kilim, giyim, iğne oyası, geleneksel el nakışları, filografi, dekoratif süsleme, hüsni hat, gümüş takı işlemeciliği kurslarının ürünlerinden oluşan yılsonu sergisinin açılışı gerçekleştirildi.
Vali Kamuran Taşbilek, eşi Sibel Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökcek, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci ve davetliler açılışın ardından sergiyi gezerek tüm stantlarda hem kursiyerler hem de usta öğreticilerden bilgi aldı.
Halk Eğitimi Merkezi salonundaki sergi 10 Haziran tarihine kadar açık kalacak.

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