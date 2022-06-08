Vali Taşbilek 55 yıllık emekle hazırlanan sergiyi ziyaret etti

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, araştırmacıyazar Güngör Üçüncüoğlu tarafından hazırlanan 2 bin fotoğraflık Gümüşhane, Torul Tarihi Coğrafya Kültürü Fotoğraf Sergisini ziyaret etti.

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde yaşayan araştırmacıyazar Güngör Üçüncüoğlu tarafından 55 yıllık çalışmayla hazırlanan Gümüşhane, Torul Tarihi Coğrafya Kültürü Fotoğraf Sergisi Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek tarafından ziyaret edildi.

Bölge tarihi açısından büyük önem taşıyan, Doğu Karadeniz ve Gümüşhane yöresinde bulunan tarihi kilise, köprü, manastır, şapel ve tarihi yolların fotoğraflandığı 2 bin fotoğraflık sergide konuşan Vali Taşbilek, Gümüşhane’nin kültür birikimine yönelik her türlü çalışmaya önem verdiğini belirterek, çalışmalarından dolayı araştırmacıyazar Güngör Üçüncüoğlu’na teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda Güngör Üçüncüoğlu tarafından Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek’e Gümüşhane ilçelerinin fotoğrafları ve Vali Taşbilek’e özel olarak yazdığı yazının yer aldığı tabloyu hediye etti.

Ziyarete Vali Taşbilek ile eşi Sibel Taşbilek, Torul Kaymakamı Orhan Ayaz, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (GTSO) İsmail Akçay katıldı.

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