Gümüşhane’de Hafızlık İcazet Merasimi yapıldı

Gümüşhane Merkez Ahmet Ziyaüddin Kız Kur’an Kursu’nda hafızlığını tamamlayıp mezun olan 15 öğrenci için hafızlık icazet töreni düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene Gümüşhane İl Müftü Yardımcısı Sümeyra Güvendi, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Davut Kaya ve icazet alan öğrencilerin aileleriyle çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Kur’anı Kerim’in tilaveti ile hafızlar tarafından ilahiler, dualar ve kasideler okundu.

Hafızlık icazet töreninin gerçekleşmesinden dolayı yaşadığı mutluluğu ifade eden İl Müftü Yardımcısı Sümeyra Güvendi, “Burada, bu ortamda kalbimde oluşan mutluluğu, sevinci sizlerin de hissettiğini düşünüyorum. Rabbim bizi burada bu vesile ile burada bir araya getirdiyse daha ne desin. Kulum sen benim için değerlisin, ben seni seviyorum dediğinin bir işareti, bir alameti olarak görüyorum” dedi.

Programa memnuniyetle katıldığını dile getiren Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Davut Kaya da “Kuranı Kerim’i baştan sona okuyan ve her satırını ilmek ilmek anlayan ve bugün kendileri için bir bayram niteliğinde olan mezuniyet merasimi oluşturulan sevgili hafize öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Güzel bir tevafuk oldu benim için, aslen Erzurumluyum bu kızlarımız gibi belge ile ispat etmek üzere bizlere müracaat eden hafız adaylarımızı belge sunumunu yapmak için buraya memnuniyetle geldik” diye konuştu.

Program sonunda öğrencilere hafızlık tacı giydirilerek icazet belgeleri verildi.

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