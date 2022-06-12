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Off-Road tutkunları Gümüşhane’de buluştu Off-Road yarışlarına ev sahipliği yapacak Gümüşhane’de şölen tadında başlangıç

İHA

Gümüşhane OffRoad Kulübü Motor ve Doğa Sporları Derneği (GÜMOFF) ve Gümüşhane Belediyesi'nin desteğiyle kentte ilk kez yapılacak OffRoad Festivali başladı. Festival yarın yapılacak yarışlarla sona erecek.

Off-Road tutkunları Gümüşhane’de buluştu Off-Road yarışlarına ev sahipliği yapacak Gümüşhane’de şölen tadında başlangıç

Gümüşhane OffRoad Kulübü Motor ve Doğa Sporları Derneği (GÜMOFF) ve Gümüşhane Belediyesi’nin desteğiyle kentte ilk kez yapılacak OffRoad Festivali başladı. Festival yarın yapılacak yarışlarla sona erecek.
Gümüşhane’de 2 yılda katıldıkları yarışmalarda 39 kupa kazanarak tüm Türkiye’nin dikkatlerini üzerine çeken Gümüşhane OffRoad Kulübü Motor ve Doğa Sporları Derneği’nin (GÜMOFF) Gümüşhane Belediyesi desteğiyle düzenlenen ve kentte ilk kez yapılacak olan offroad festivali başladı. 15 Temmuz Zafer Meydanında araç tanıtım gösterisi ile başlayan festivalde katılımcılar ve vatandaşlar meydanda bulunan araçları inceleme fırsatı bulurken, katılımcılar alanda müzik eşliğinde dans ederek doyasıya eğlendi. Buradaki etkinliğin sona ermesiyle 180’e yakın offroad aracı, katılımcıların geceyi geçirecekleri Mescitli Köyü Kamp Alanına doğru yola çıktı.
Şehir içerisinden kamp alanına gidecek olan ve atlıların eşlik ettiği konvoyu gören Gümüşhaneli vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de, konvoyun en önünde bulunan aracı kullanarak OffRoad’cılara olan desteğini gösterdi.

“Gerçekten pahalı bir spor”
Festivale katılımın beklenenden fazla olduğunu dile getiren Gümüşhane OffRoad (GÜMOFF) Başkanı Recep Şahin, “Bu yıl Gümüşhane’de düzenlediğimiz ilk Gümüşhane OffRoad Festivalinde şu anda 500 kişi, 40 il ve 40’a yakın da offroad kulübümüz var. Biz bugüne kadar gitmiş olduğumuz parkurların hepsinden bir karma yaptık kesinlikle araçlara zarar gelmeyecek şekilde tasarladık bütün parkurumuzu. Bu kadar çok katılımcı olacağını biz beklemiyorduk. Bu spora gönül veren arkadaşlarımız, biz de dahil olmak üzere tek eğlencemiz, tek keyfimiz bu o yüzden bunu sürdürebildiğimiz kadar sürdürme mücadelesindeyiz, gerçekten pahalı bir spor" dedi.

“Aslan besleyen yemini düşünmez”
OffRoad’ın pahalı bir hobi olduğunu dile getiren Ufuk Arslan, “ Baştan sona kadar parkurdaydık, çok heyecanlıydık. Bazı aksilikler oldu ama ilk deneyimimiz fakat çok güzel bir parkur oldu. Kendimizi düşünmedik dışarıdan gelen misafirlerimizi düşündük ve ona göre bir organizasyon yaptık. Zararlı alışkanlıklarımız yok içimizdeki heyecanı bir yere dökmek istedik onun için kendimizi dağlara verdik. Masrafı tabi ki var ama şöyle bir söz vardı aslan besleyen yemini düşünmez diye bizimki de o hesap" diye konuştu.
Parkurun çok iyi hazırlandığını belirten Yunus Mustafa Demirhan, “ Gümüşhane’de ilk defa Recep beyin destekleriyle sponsorlarımızla yapıyoruz. Omuz omuza verdik, sırt sırta verdik ve bu işi de yaptık. Bir daha da olacak kalabalık da bunu gösteriyor, inancımız tam. Parkur harika tam doğaseverler, tam offroad’cılar için her anlamda çok kaliteli" ifadelerini kullandı.

“Çocuklarına ayakkabı almıyor kendi arabasına lastik alıyor”
İlk defa böyle bir organizasyona katıldığını ve şaşırdığını ifade eden Trabzon’un Of ilçesinden gelen İsa Olgun, “OffRoad çok maceralı ben ilk defa katılıyorum, gerçekten ben bu kadar olduğunu bilmiyorum. Çok masraflı olduğunu söylüyorlardı ama bu kadar da beklemiyordum. Kendine ayakkabı almıyor, hadi kendini geçtim çocuklarına ayakkabı almıyor kendi arabasına lastik alıyor. Pes dedirtici bir hastalık, bir spor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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