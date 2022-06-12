

Sinan UÇAR /GÜMÜŞHANE, (DHA)GÜMÜŞHANE'de sağanak sonrası cadde ve sokaklar suyla doldu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentte öğle saatlerinde kısa süreli sağanak etkili oldu. Sağanakla birlikte cadde ve sokaklar göle dönerken, yayalar zor anlar yaşadı, sürücüler de trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Belediye görevlileri tıkanan mazgallara müdahale etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Trabzon ve Rize çevreleri ile Gümüşhane'nin kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiği belirtilerek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane Sinan UÇAR

2022-06-12 14:39:27



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