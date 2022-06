Gümüşhane’de ilk kez off-road yarışları düzenlendi Yarışlara kadınlar damga vurdu 111 yaşındaki Güllü nine sporculara dualarıyla destek oldu

Gümüşhane OffRoad Kulübü Motor ve Doğa Sporları Derneği (GÜMOFF) ve Gümüşhane Belediyesi’nin desteğiyle kentte ilk kez yapılan OffRoad Festivali devam ediyor. Akçakale mahallesindeki pistin tozunu kadın sürücüler de atarken, yarışları izlemek için gelen 111 yaşındaki Güllü nine de sporculara dualarıyla destek oldu.

Yaklaşık 40 offroad kulübünün katıldığı yarışlarda 100’den fazla araç sürücüsü lider olabilmek için yarıştı. Zorlu pistte, özel olarak hazırlanmış zorlu arazi koşullarında araçlarını test eden sürücüler zor anlar yaşadı, bazı araçlar ise hasar gördü. Yarışı izleyen offroad tutkunları ise keyifli vakit geçirdi.

Yarışları izlemek için programa katılan 111 yaşındaki Güllü Doğan da dualarıyla sporculara destek oldu. Erkek sporu olarak adlandırılmasına rağmen; 'Biz de yapabiliriz' diyerek yola çıkan Anadolu Kadın OffRoad Kulübü sporcuları da eşlerinden iyi dereceler elde ettiklerini söyleyerek, programa damga vurdu.

Yağmur yağışının yer yer etkisini gösterdiği yarışları çok sayıda vatandaş dağ yamaçlarından izlerken, yarışın yapılacağı alana giden yol üzerinde 4 kilometre boyunca sağlı sollu araç trafiği oluştu.



Akçay: “OffRoad etkinliklerini çok farklı çıtaya çıkaracağımızı söylemiştik, bunu da başardık”

Organizasyonda bütün güvenlik önlemlerinin alındığını söyleyen Gümüşhane OffRoad Kulübü Motor ve Doğa Sporları Derneği Başkan Yardımcısı Alper Akçay “Gümüşhane’de ilk defa offroad yarışlarını düzenliyoruz. Şu an parkurdayız, 40 ilden katılım var, 100 aracımız yarışıyor. Sporcular ve izleyiciler çok heyecanlı. Gümüşhane OffRoad Kulübü olarak offroad etkinliklerini çok farklı çıtaya çıkaracağımızı söylemiştik, bunu da başardık. Belediye başkanımızdan bunun devam edeceği sözünü aldık. Sporcularımız çok memnun, hiçbir problem yok, burada onları ağırlamaktan memnunuz. Bütün güvenlik önlemleri alınmış vaziyette, görevli harici kimse yok parkurda. İzleyicilerimiz gayet keyifli, çadırlarını, mangallarını, yemek noktalarını her şeyi düşündük, çok keyifli şekilde devam ediyor yarışlarımız” dedi.



Çimen: “Bundan sonra her sene bu alanda devam edecek”

OffRoad Festivali’nin bundan sonra her sene düzenleneceğini söyleyen Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ise, “Gümüşhane OffRoad Kulübü bugün Gümüşhane’yi renklendirdi. Gümüşhane’de farklı bir gün yaşıyoruz. Türkiye’nin 81 ilinden katılımcı var, tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Bu birincisi oldu, bundan sonra her sene bu alanda devam edecek. Biz organizasyon şeklinde düşünmüştük ama bu tam bir festivale döndü” ifadelerini kullandı.

Yarışları izlemek için piste gelen ve dualarıyla sporculara destek olan 111 yaşındaki Güllü Doğan da, “Burada şenlik oluyor. Allah hepsine uzun ömürler versin. Araçlar yarışıyor Allah’ım hepsine yardım etsin” cümlelerine yer verdi.



Gülaçlı: “Dostluğa gaz bastık”

Sadece dostluk için yapılan bir program olduğunu belirten Çarşamba OffRoad Kulüp Başkanı Kerim Gülaçlı, “Burada geçirdiğimiz 2 dakikada dünyadaki her şeyi unutuyoruz, stres, sıkıntı yok. Karşılığı olmayan, menfaati olmayan sadece dostluk için yapılan bir program. Samsun’dan geldik, yaklaşık 15 araç ve dostluğa gaz bastık burada. Pist zorlu ama biz onun için geliyoruz zaten, bizim işimiz bu. Bizim için basit zor yok” diye konuştu.



“Biz eşlerimizden daha başarılıyız”

Kadınların da offroad yapabileceği inancıyla yola çıkan ve eşlerinden başarılı olduklarını aktaran Anadolu Kadın OffRoad Kulübü Başkan Yardımcısı İlknur Semiz ise “Offroad genelde erkek sporudur, zordur ama bizim eşlerimiz zaten bunun içindeydiler, biz de dedik ki neden kadınlar da bu oluşumun içinde olmasınlar. 8 Mart’ta lansmanımızı yaparak kulübümüzü kurduk, o günden bugüne çok güzel işler yaptık. İlk yarışımızı Karayazı’da yaptık, ikinci yarışımız burada. Bundan sonraki bütün yarışlarda olmayı temenni ediyoruz. Biz eşlerimizden daha başarılıyız. Bugüne kadar bizden desteklerini esirgemeyen eşlerimize de teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

