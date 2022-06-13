Efsun, sağanakla su dolan çukura düştü; kurtarılma anı kamerada

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)GÜMÜŞHANE'de sağanağın etkisiyle su dolan çukura düşen Efsun Sena Ateş (15), çevredekiler tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Karşıyaka Mahallesi Vadi Sokak'ta sağanağın etkisiyle mazgallar tıkanıp, yollar göle döndü. Bölgeden geçen Efsun Sena Ateş, su dolu çukura düştü. Suda çırpınan ve bir süre sonra hareketsiz kalan Efsun'u fark edenler yardıma koştu. Sudan çıkarılan Efsun, ihbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Efsun'un çukurdan kurtarıldığı anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane Sinan UÇAR
2022-06-13 17:11:14
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