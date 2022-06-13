Gümüşhane'de hastaneyi tavandan akan su bastı

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)GÜMÜŞHANE´de sağanağın etkisiyle devlet hastanesi acil servisi oda ve koridorlarını tavandan akan su bastı.
Kentte etkili olan sağanak nedeniyle devlet hastanesi acil servis katının tavanından su sızdı. Acil servise yayılan su nedeniyle sağlık çalışanları ve hastalar zor anlar yaşadı. Aydınlatma lambalarının arasından yoğun akan su bazı odalara da yayıldı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR
2022-06-13 18:58:54
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.