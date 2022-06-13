Gümüşhane'de şiddetli sağanak su baskınlarına neden oldu

Gümüşhane’de şiddetli sağanak yağış kentte su baskınlarına neden oldu.
Gümüşhane merkezinde öğleden sonra etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış su baskınlarına neden olurken, Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde tavandan akan su hastaneyi bastı. Acil servise yayılan su nedeniyle hastalar ve çalışanlar zor anlar yaşarken, tavandan akan su; laboratuvarları, röntgen servislerini, ameliyathaneleri ve poliklinikleri de olumsuz yönde etkiledi. Hastaların ve hastane çalışanlarının yaşadığı zor anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. İlk belirlemelere göre teras çatı sistemine göre yapılan hastanenin su tahliye sisteminin dışarıda değil de içeride olmasından ve aşırı yağışın tahliye sistemindeki borulara hasar vermesi nedeniyle olayın gerçekleştiği aktarıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.