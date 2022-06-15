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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhaneli doğaseverler Altınpınar Gölünde kamp kurdu

İHA

Gümüşhaneli doğaseverler gökyüzünün bin bir çeşit halinin yüzeyine yansıdığı Altınpınar Gölünde çadırlı kamp düzenleyerek doğayla baş başa 2 gün geçirdi.

Gümüşhaneli doğaseverler Altınpınar Gölünde kamp kurdu

Gümüşhaneli doğaseverler gökyüzünün bin bir çeşit halinin yüzeyine yansıdığı Altınpınar Gölünde çadırlı kamp düzenleyerek doğayla baş başa 2 gün geçirdi.
Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyesi sporcular Torul ilçesine bağlı Altınpınar Köyü sınırlarında yer alan Altınpınar Gölünde kamp ve doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi.
Zengin flora ve faunasının oluşturduğu doğal güzellikleriyle adeta büyülü bir görüntü oluşturan Altınpınar Gölünün etrafında çadırlarını kurarak bir gece konaklayan 28 sporcu şehrin stresinden uzak, doğayla iç içe 2 gün geçirdi.
Kampın ilk günü için şehirden hareket ederek bölgeye yakın bir noktada araçtan inip göle kadar yürüyen sporcular çadırları kurup kamp ateşini yaktıktan sonra gece yarısına kadar güzel havanın tadını çıkarak sohbet etti, horon oynadı.
Yemyeşil doğası, bin bir renkli çiçekleri ve doğal güzellikleriyle doyumsuz bir manzara sunan bölgede sporcular konakladıkları gecenin sabahında ise hafif yağmur altında göl alanından Altınpınar yaylasına oradan da zirveye tırmanarak toplamda 6 kilometrelik parkurda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.
Ormanın içerisinde doğal yürüyüş parkurları bulunan ve mevsim itibariyle bin bir renkli çiçeklerin sarmaladığı göl manzarası ve doğal güzellikleriyle, havasıyla, suyuyla, yeşiliyle, enfes görüntüsü ve manzarasıyla doğa harikası bir yer olarak nitelendirilen, gökyüzünün bin bir çeşit halinin yüzeyine düştüğü gölün büyülü görüntülerin fotoğraf karelerine yansıtan sporcular gölde yavrularıyla duran Angut kuşları ve kamp alanının dibine kadar gelen karacaları izledikleri kampın ardından stresten arınarak kente geri döndü.
Torul ilçesine bağlı en büyük köy olan Altınpınar köyü sınırlarında, ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta, denizden bin 880 metre yükseklikte, etrafı sarıçam ormanları ile çevrili, civarındaki otantik yaylaları ve doğal güzellikleriyle görenleri büyüleyen Altınpınar Gölünün yüzyıllar önce meydana gelen heyelan sonucu oluştuğu biliniyor.
Etkinlikle ilgili bilgi veren GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut, hemen her yıl doğa harikası Altınpınar Gölünde kamp programı düzenlemeye gayret ettiklerini belirterek, “Bu seneki kampımıza katılım çok güzel oldu. 28 kişilik bir katılımla kampı gerçekleştirdik. Çok güzel bir havada kamp yaptık. Gece gök gürledi, şimşek çaktı ama yağmur bizi etkilemedi, çadırlarımız çok güzeldi. Doğanın tadını çok güzel çıkardık. Her yıl geldiğimiz, gördüğümüz gibi Angut kuşlarımız gölde yavrularını yetiştirmeye devam ediyorlar. Bugün sürpriz olarak 2 Ceylan gördük kamp alanında. O da bizim için güzellik oldu. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Gümüşhane'de durup da bu bakir doğaları gezip görmeyenlere acıyorum” dedi.
Trabzon’da eczacılık yapan Cafer Bayrak da internette gördüğü kamp programına katılmaya karar verip geldiğini dile getirerek, “Kampı ve doğayı seven birisiyim. İnternette programı görür görmez hemen programa dahil oldum. Çok güzel yerlere geldik, çok güzel şeyler gördük. Doğayla iç içe, göl kenarında kamp yaptık. Heyecan verici güzel bir atmosferde arkadaşlık ortamımız güzeldi, eğlencelerimiz, her şey çok güzeldi, teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Babasıyla programa katılan 12 yaşındaki Esat Karaaslan da “Burada ilk kez kamp yaptım. Çok eğlenceli bir program oldu. Gece şimşek çaktı korktum ama çok eğlendim” ifadelerini kullandı.
Kampa eşi ve çocuğuyla katılan Esra Karapınar Kocağ da “GÜDAK’ın yürüyüş programlarına katılıyorduk ama ilk kez düzenlediği kampa katıldık. Gece gök gürültülü, şimşekli ama eğlenceliydi. Hatta deniz kenarında çadır kurmaktan daha güzel yaylada çadır kurmak” dedi.
Altınpınar gölünde doğa yürüyüşleri ve kamp yaptıklarını ifade eden Ayşe Yılmaz ise “İki gün boyunca doğayla baş başa kaldık. Çok güzel bir deneyim oldu. Burada yaşam çok güzel” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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