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İlk önce geleneksel danslarını yaptılar sonra doyasıya horon oynadılar Gümüşhane’deki Afrikalı öğrenciler yerel kıyafetleriyle horon oynadı

İHA

Gümüşhane Üniversitesi'nde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler açtıkları stantlarla ülkelerini tanıttı. Programda Afrika kıtasından gelen öğrenciler geleneksel danslarını sergilerken daha sonra çalan kemençe ile doyasıya horon oynadı.

İlk önce geleneksel danslarını yaptılar sonra doyasıya horon oynadılar Gümüşhane’deki Afrikalı öğrenciler yerel kıyafetleriyle horon oynadı

Gümüşhane Üniversitesi’nde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler açtıkları stantlarla ülkelerini tanıttı. Programda Afrika kıtasından gelen öğrenciler geleneksel danslarını sergilerken daha sonra çalan kemençe ile doyasıya horon oynadı.
Gümüşhane Üniversitesi’nin yıl sonu etkinlikleri kapsamında Yabancı Öğrenciler Birliği Kulübünün organizasyonuyla yabancı uyruklu öğrenciler stant açarak ülkelerini ve kültürlerini tanıttı. Bünyesinde 32 ülkeden 380 öğrenci barındıran Gümüşhane Üniversitesi’nin sosyal tesisleri önünde açılan stantlarda ülkelerine ait eşyaları, yemekleri, kıyafetleri ve daha birçok ürünü sergileyen yabancı uyruklu öğrenciler yerel kıyafetlerini giyerek ülkelerine ait dansları da müzik eşliğinde sergiledi.
Programa katılan Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri, akademisyenler ve vatandaşlar yerel danslara eşlik ederken, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Aydın Kıvanç kendini ritme kaptırarak Afrika kıtasından gelen öğrencilerin yerel danslarında performansını sergiledi.
Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek tarafından da ziyaret edilen programda geleneksel danslarını sergileyen öğrenciler daha sonra alanda açılan kemençe müziği eşliğinde yerel kıyafetleriyle birlikte doyasıya horon oynadı.

“Her biri birbirinden renkli”
Programa katılan ve stantları ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, “2017 yılında 4 ülkeden 32 uluslararası öğrencimiz var bugün 32 ülkeden 380 öğrencimiz var hedefimiz 23 yıl içerisinde 1000’e çıkarmak. Türkiye Avrupa’da ve dünyada uluslararası öğrenci kabul eden ülkeler içerisinde ilk sıralarda yer alıyor. Biz de ülkemizin uluslararası öğrenci politikasına paralel olarak uluslararası öğrenci sayımızı arttırıyoruz. Bugün üniversitemizin mezuniyet günü, mezuniyet töreni öncesi öğrencilerimiz burada öğrenci kulübü kurdular, dernekleştiler ve 19 ülkeyi temsilen stant açtılar. Biz de bu stantları gezdik ve kendi ülkelerini ve kültürlerini tanıtan stantlarda bilgi sahibi olduk. Her biri birbirinden renkli. Asya’dan Bangladeş'ten Orta Afrika Cumhuriyeti’ne kadar Fas’tan Somali’ye kadar komşu ülkelerimiz var” dedi.

“Bana da nostalji oldu, kendimi memleketimde gibi hissettim”
Geleneksel dansını yapmayı özlediğini ve burada kendisini memleketinde hissettiğini söyleyen Çadlı Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi Haroun Mahamat Zema, “Bugün biz Gümüşhane Üniversitesi’ndeki uluslararası öğrenciler olarak bir etkinlik yaptık. Bu etkinliğin amacı ülkelerimizi tanıtmaktı. Mesela ben Afrika’dan geldim Afrika içerisinde 54 ülke var. Her ülkenin kendi geleneği var, medeniyeti var, kültürü var, dili var. Bunu Türk arkadaşlarımıza tanıtmak amacıyla buradayız. Biz geleneksel dansımızı burada uzun zamandır yapmıyorduk, çok heyecanlandım. Ne zamandır yapmıyordum bana da nostalji oldu, kendimi memleketimde gibi hissettim” diye konuştu.

“Her türlü oyunu oynayabilecek bir kapasitem var”
Afrikalı öğrencilerin yerel danslarına eşlik eden Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Aydın Kıvanç ise “Kültür evrenseldir. İnsanın olduğu her yerde bulunur. Dolayısıyla bu kültürler paylaşa paylaşa evrensellik kazanır. Ben de her ortama adapte olabilen bir tarzım var, her türlü oyunu oynayabilecek bir kapasitem var dolayısıyla “tamtam” olsun, zeybek olsun, horon olsun, bar olsun hepsi insanlığın bir kültürüdür bu açıdan memnun oldum değişik kültürleri tanıma imkanı buldum. Onlar da bizi tanıdı çok güzel bir etkinlik diye değerlendiriyorum” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’yi gelmeden önce de seviyordum, hala seviyorum”
Çad’dan gelen Gümüşhane Üniversitesi Beslenme ve Diyetisyenlik Bölümü öğrencisi Hassanie Ali Brahim de “Bizim ülkemizdeki gezilecek yerler, hayvanlar, yemekler, düğünler alışkanlıklarımız ne varsa biz gösterdik. Bizim burada stantlarımız var her şeyi koyduk bir de dans ettik, mutluyuz. Türkiye güzel bir ülke misafirperver ben sevdim. Gelmeden önce de seviyordum, hala seviyorum” dedi.

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