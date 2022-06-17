Gümüşhane’de 19 bin 190 öğrenci için tatil zili çaldı Vali Kamuran Taşbilek, öğrencilere karnelerini verdi

Gümüşhane’de 20212022 eğitim öğretim yılının son gününde 19 bin 190 öğrenci karne alarak yaz tatiline başladı.

ArzularKabaköy Beldesinde bulunan Şehit Ramazan Meşe İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Vali Kamuran Taşbilek, öğrencilerin karne sevinçlerine ortak oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, ArzularKabaköy Belde Belediye Başkanı Çetin Rıza Tanış, okul yönetici, öğretmen ve velilerinde katıldığı etkinlikte tüm sınıfları gezerek karne alacak çocuklarla sohbet eden Vali Taşbilek, öğrencilere önlerindeki uzun yaz tatiliyle ilgili çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Okulun 8B Sınıfındaki bütün öğrencilerin takdir belgesi alarak tüm dikkatleri üzerine çektiği etkinliğin sonunda okul bahçesinde düzenlenen alanda tüm öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi.

Bugün Gümüşhane’deki 19 bin 190 öğrencinin en güzel günü olduğunu ve çocukların bu heyecan ve mutluluklarına ortak olmak için okulda olduklarını kaydeden Vali Taşbilek, “Bizde çocuklarımızın o güzel heyecanlarına ortak olmak, mutluluklarına ortak olmak maksadıyla ArzularKabaköy beldemizdeki okulumuzda onlarla bir araya geldik. Hepsine başarılar, sağlıklar diliyor gözlerinden öpüyorum. Aileleriyle birlikte mutlu, huzurlu, güzel bir tatil temenni ediyorum. Onlar bizim istikbalimiz, geleceğimiz. Ülkemizin her yerinde olduğu gibi Gümüşhane’mizde de çocuklarımız bizim geleceğimiz, istikbalimiz. Bugün çok güzel bir heyecandı. Onların gözlerindeki heyecanı, mutluluğu beraber gördük” dedi.

Çocukların devletine, milletine, vatanına, ailesine, çevresine hayırlı, güzel insanlar olarak yetişmelerinin en büyük dilekleri olduğunu ifade eden Vali Taşbilek, “Aslolan sağlıkları, mutlulukları, huzurları. Sadece akademik başarı değil eğitimdeki hedefimiz, amacımız. Onların sanatsal, sosyal, sportif, ruh ve beden gelişimi noktasında çok daha iyi noktalarda olması için çaba gösteriyoruz. Hepsiyle bir bütündür eğitim. O manada onu sağlamak lazım. Eğitimimizin, devletimizin gayesi amacı da bu. Eğitimin yükünü çeken değerli kardeşlerimize, öğretmenlerimize, idarecilerimize, velilerimize, emek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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