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Şehit Necmettin öğretmensiz 5. Babalar Günü Şehit oğlunun acısını ilk günkü gibi yaşıyor

İHA

Şehit Necmettin öğretmensiz 5. Babalar Günü Şehit oğlunun acısını ilk günkü gibi yaşıyor

Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz’ın babası Hamit Yılmaz, oğlu olmadan girdiği 5. Babalar Günü’nde oğlunun acısını ilk günkü gibi yüreğinde taşıyor.
Görev yaptığı Şanlıurfa’dan karne tatili için memleketi Gümüşhane’ye dönerken 12 Temmuz 2017 günü TunceliPülümür yolunda PKK’lı teröristler tarafından kaçırılarak şehit edilen Necmettin Yılmaz’ın babası Hamit Yılmaz acısını ilk günkü gibi yüreğinde taşıyor.
Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz olmadan girdiği 5. Babalar Günü’nde konuşan baba Hamit Yılmaz Necmettin öğretmenin okulda görevdeyken sık sık kendisini aradığını ve ailesine çok düşkün bir evlat olduğunu söyledi.
Hemen hemen her gün oğlu şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın kabrine giden ve oğlunun adıyla oluşturulan fidanlıkta ağaçları sulayan, bakımını yapan baba Hamit Yılmaz, hüznün yanında, oğlunun peygamberlik makamından sonraki en büyük makam olan şehadet mertebesine ulaşmış olmasından dolayı onur duyduğunu ifade etti.

“Necmettin öğretmen sık sık babasını hatırlar, hal hatırını sorardı”
Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın kendisini geçmişte sürekli aradığını dile getiren baba Hamit Yılmaz, “Şehadet mertebesine eren evladımızın, Necmettin öğretmenimizin vuslatıyla, şehadetiyle beraber biz aile olarak bu acıyı yürekten yaşadık. Necmettin öğretmen sık sık babasını hatırlar, hal hatırını sorardı. Ailesine düşkündü. Onun için yüreğimizde ayrı bir yeri var, ayrı bir değeri var. Şükürler olsun ki rabbime bize böyle evlatlar silsilesi verdi. Okulda görevde olduğu zaman Babalar Gününde arardı. Baba, Babalar Günün kutlu olsun derdi. O anıları hatırlamak bizi çok üzüyor. Ben bir baba olarak sıkıntıların, üzüntülerin en derinini yaşıyorum bir evlat kaybetmekten dolayı, bir şehit evlat kazanmaktan da onurların en büyüğünü yaşıyorum. Çünkü Esmaül Hüsna’yı ezberinden bilen bir evladımdı, dini iyi bilen evladımdı. Vatanına milletine bağlı bir evladımızdı” dedi.

“Bir Necmettin kaybettik, milyonlarca Necmettin’imiz oldu”
Türkiye’nin her tarafından vatandaşların kendisini arayarak Babalar Günü’nü kutladığını söyleyen baba Hamit Yılmaz, “Ben duyguların en güzelini yaşıyorum, şehitlik öyle güzel bir mertebe ki peygamber efendilerimizden sonraki en büyük makam. Onun için ben gururların en büyüğünü yaşıyorum. Babalar Günü ekstra bize de bir onur getirdi. Türkiye’nin her tarafından evlatlarımız arıyor, babalar gününü kutluyor. Necmettin sayesinde, bir Necmettin kaybettik ama milyonlarca Necmettin’lerimiz oldu bu vatanda. Bana en büyük hediyelerden biri o bahçedeki ağaçların yapraklarının rüzgarda dalgalanıp, meyvelerini verip kardeşlerimizin helalinden evlerine kadar götürüp rızıklandırılması bize en büyük hediyelerden biri. Başta şehit yakınları ve şehit babalarının Babalar Gününü kutluyorum” diye konuştu.

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