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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane’de YKS’ye geç kalanlara polisler yardım etti

İHA

Gümüşhane’de YKS’ye geç kalanlara polisler yardım etti

Gümüşhane’de YKS’ye geç kalan öğrencilere polisler yardım etti. İlçeden gelen ve kimliğinin yanında olmadığını fark eden Enis Koray Genç, polislerin yardımıyla Nüfus Müdürlüğüne götürüldü, burada kimlik belgesi alan genç sınava 1 dakika kala içeri girmeyi başardı.
Gümüşhane’de YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavına (TYT) geç kalanlar Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube ve Trafik polislerinin yardımıyla sınavlarına yetişmeyi başardı. Sınava geç kalan 6 öğrenci polis ekip araçları ve motosikletli polisler eşliğinde sınav girişlerine yetiştirilirken, kimlik kartlarını yanlarında getirmeyi unutan 3 öğrenci de yine polis ekiplerinin yardımıyla kimlik kartlarına ulaşarak sınava yetişmeyi başardı. Öte yandan, sınava girmek için Kürtün ilçesinden Gümüşhane merkez Ali Fuat Kadirbeyoğlu Anadolu lisesine gelen Enis Koray Genç, kimliğini ilçede unutmasından dolayı sınava 9 dakika kala kapıda kaldı. Bölgedeki trafik ve asayiş ekiplerinden yardım isteyen Genç, ekiplerin yardımıyla nüfus müdürlüğüne götürüldü ve kimlik belgesi aldı. Zamanla yarışan Enis Koray Genç, polislerin yardımıyla sınava 1 dakika kala içeri girmeyi başardı. Sınav çıkışında kendisine yardım eden polislere teşekkür eden Enis Koray Genç, sınavında başarılı olarak bu yardımın hakkını vereceğini dile getirdi.

“Polis abilerimizin yardımıyla 1 dakika kala içeri girdim”
Sınava Kürtün ilçesinden merkez ilçeye gelen ve kimlik kartını unuttuğu için sınav salonuna alınmayan Enis Koray Genç, “Bugünkü YKS sınavı için Kürtün ilçesinden geldim. Sınava girişe 9 dakika kala kimliğimi evde unuttuğumu farkettim, kimden yardım isteyebilirim diye düşündüm ve en yakın polis abilerimin yanına gittim. Kimliğimi evde unuttum bana yardımcı olabilir misiniz diye onlara rica ettim. Onlar da beni hemen nüfus müdürlüğüne götürdüler ve oradan kimliğimi alıp sınava yetiştim ve 1 dakika kala içeri girdim. Polis abilerimizin bana verdikleri destek ve yardımlar için teşekkür ederim, inşallah sınavımda da başarılı sonuçlar elde ederim” dedi.

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